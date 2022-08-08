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美日澳聯合聲明「一個中國」附但書！　陸加碼批日：何來專屬經濟區

▲美日澳外長聯合聲明中的一個中國政策不變，但加上了在適用情況下的但書。（圖／翻攝美日澳外長聯合聲明）

▲美日澳外長聯合聲明稱一個中國政策不變，加上「在適用情況下」的但書。（圖／翻攝美日澳外長聯合聲明）

記者魏有德／綜合報導

美日澳外長5日發出聯合聲明，除呼籲北京政府停止軍演，還重申「一個中國」政策不變，不過，聲明還特別加了「在適用情況下」的但書，引起外界關注。對此，大陸外交部發言人汪文斌強調，「個別國家為一個中國原則加上各種前綴後綴，試圖歪曲虛化，掏空一個中國原則，這是非法無效的，中方對此堅決反對。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，一個中國原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本准則，也是構成二戰後國際秩序的組成部分，為聯大第2758號決議所確認，這也是中國和有關國家建立和發展外交關係的政治基礎。

汪文斌表示，一個中國原則的含義是清晰明確的，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則的適用是普遍的、無條件的、不容置疑的。

▲▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

汪文斌強調，所有同中國建立外交關係的國家、所有聯合國會員國都應當無條件遵守一個中國原則，遵守聯大第2758號決議，「個別國家的做法實際上是對一個中國原則的歪讀曲解，本質上是在挑戰國際法基本原則和國際關係基本準則，也是在挑戰二戰後的國際秩序。」

▲▼日本首相岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／達志影像／美聯社）

對於日本首相岸田文雄譴責解放軍導彈落入日本經濟海域，汪文斌則一連4問，「日本近來在台灣問題上如此高調，難道忘了簽署中日聯合聲明時所做的承諾？難道是要顛覆中日關係的政治基礎？難道擁有再次染指中國台灣的野心？難道日方要借此擴充軍備，拋棄和平憲法，不再走和平發展道路？日方應就這些問題給國際社會一個負責任的交代。」

汪文斌強調，日方聲稱中國軍隊演習活動涉及所謂「日本專屬經濟區」，中日在有關海域尚未劃界，何來「日本專屬經濟區」一說？「台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常軍事演訓活動，公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，既是對挑釁者的警示，也是維護國家主權和領土完整的正當之舉。」

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