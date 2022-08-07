裴洛西丈夫港資產曝光！　陸媒痛批：狂撈油水規模達174億美元

▲ 陸媒挖出裴洛西丈夫在港公司運營情況，規模達174億美金 。（圖／翻攝 科技金融在線）

記者任以芳／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸外交部針對裴洛西及其直系親屬依法採取制裁措施。陸媒《深圳衛視》直新聞今（7日）揭露裴洛西丈夫保羅馬修斯(Paul Matthews)在港管理銘基亞洲基金管理資產規模達到174億美元。如今遭到制裁，香港法學交流基金會副主席傅健慈表示，「所有金融投資公司和相關公司都應該跟他們劃清界限，否則被牽連和拖累」。

《深圳衛視》直新聞報導稱，「裴洛西家族靠基金投資大陸、香港、台灣、日韓亞洲多區，瘋狂撈取油水。」另外，投資阿里、美團、京東、騰訊、拼多多、中國郵儲銀行、五糧液等多家企業，資產雄厚。截止今年6月30日，裴洛西丈夫的銘基亞洲基金管理資產規模達到174億美元。

根據新聞畫面顯示，銘基環球投資（香港）有限公司（Matthews Global Investors Limited）在香港太古廣場，大門緊閉，上面寫著「工程進行中」，正在進行裝修作業。

該報導指出，銘基環球投資（香港）有限公司2010年成立，由成立於美國加州的銘基國際資本管理（Matthews International Capital Management）全資持有。銘基國際資本管理由裴洛西的丈夫保羅.裴洛西在1991年成立。

▲陸媒稱，香港全力配合中央對裴洛西訪台採取反制措施。（圖／翻攝 《深圳衛視》直新聞）

根據裴洛西申報的財產資料，她仍獲丈夫的銘基母公司亞洲投資基金的合夥權益收入。但中方宣布制裁後，裴洛西及其直系親屬在經商過程中，任何與中國相關聯的利益紐帶會被一個個斬斷。

專家分析，「所有金融投資公司和相關公司都應該跟他們劃清界限，否則就會被他們牽連和拖累。」該新聞也表示香港政府也表態會協助調查。

報導表示，銘基環球投資（香港）官網上，針對中國投資預測的一篇最新文章標題為《China Rising》（意為中國正在崛起），發表於7月25日，文章認為中國正在調整新冠肺炎規則，放松監管力度。而且與西方的地緣政治局勢似乎較為平靜。過去一年中大幅降低中國股票估值的負面阻力似乎正在消退，從而為增加中國的投資提供了充足的理由。

報導稱，銘基環球投資（香港）專頁顯示，旗下「亞洲股息基金」主要投資騰訊、中國郵政儲蓄銀行、中信國際電訊、中銀香港；「太平洋老虎基金」頭三大投資為台積電、騰訊、美團；中國基金主要投資阿里等；「亞洲創新成長基金」的主要投資為印度的ICICI銀行、阿里等。

▲ 銘基國際投資公司-MATTHEWSASIAFUNDS（US）曾出現在多家A股公司前十大流通股東名單中。（圖／翻攝 科技金融在線）

報導指出，近幾年，銘基國際投資公司-MATTHEWSASIAFUNDS（US）曾出現在多家A股公司前十大流通股東名單中，如中寵股份（002891.SZ）、新產業（300832.SZ）、錦浪科技（300763. SZ）、綠的諧波（688017.SH ）、杭可科技（688006.SH）等等。

港媒《大公報》3日調查發現，裴洛西丈夫保羅及兒子小保羅佩洛西(Paul Pelosi Jr.)靠基金投資內地、香港及亞洲多區資產，瘋狂吸金；而裴洛西此行到訪的國家及地區，正是其夫保羅在港設立分公司銘基環球投資(香港)(Matthews Global Investors(Hong Kong)Limited)的基金投資資產地區。