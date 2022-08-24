裴洛西訪台害慘文旦柚！果農火大開砲　徐榛蔚承諾媒合企業團購

▲花蓮縣政府辦理文旦柚產銷班班長產銷座談會，由縣長徐榛蔚親自參與，傾聽基層柚農意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府傾聽基層柚農意見22日晚間於瑞穗鄉農會辦理縣內所有文旦柚產銷班班長產銷座談會，縣長徐榛蔚親自參與，瑞穗鄉長陳進光、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰、農糧署東區分署作為生產課課長黃嘉輝共同與會。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府十分關注文旦柚產業，知道今年文旦因銷售期短農友可能會很辛苦，因此年初以來也提早執行各項文旦柚相關計畫，包含柚花健走及路跑讓當地優美的環境深植人心，讓民眾了解花蓮縣農產品的天然優勢，更藉以推廣文旦柚預購；另外也執行文旦柚產地餐桌輕旅計畫，邀請媒體人共赴瑞穗鄉，體驗柚花的延伸活動如採花製香、入菜等，希望突出文旦柚花的附加價值，以吸引加工廠商進行產前去化。

文旦柚產銷座談，現場農友反應熱烈，紛紛表達意見，會中即有農友說，裴洛西訪台導致中國禁運文旦柚，對於農友的傷害很大，原本可以賣到一斤18-19塊的文旦柚，禁運消息一出盤商直接反悔砍價到一斤6-9塊，中央政府做事都沒有先想到怎麼保障好農友權益，到現在也沒有提出保障文旦柚價格的方案；亦有農友提出，農委會應該對於東部投入更多的資源，像石斑魚、白帶魚等西部農產所投入的補助經費，遠遠勝於對花蓮文旦柚農的照顧。

▲會中徐榛薪承諾積極媒合企業團購。

徐榛蔚針對問題也於會議中提到，現在正是花蓮文旦柚採收的時間，近日每到部落，都可看到許多家戶場域堆滿了飽滿翠綠的文旦柚果，清香的柚子味與微酸回甘的滋味，都是花蓮在地的美好風味。縣府一直以來努力推廣小農自產自銷，避免小農受到盤商肆意砍價，今年除了製作花蓮文旦柚型錄及辦理買箱送券的活動外，也積極媒合企業團購，現已有多家企業表示有意願採購，目前縣府媒合的數量就超過一萬箱（約十萬台斤），這些媒合的訂單後續將交由花蓮縣各產銷班統一定價、輪流出貨，希望讓各產銷班、各班員農友，都能有最實際實在的收益。

農業處長陳淑雯表示，期盼農委會在提出對於文旦柚加強果品去化、外銷供果園補助及其他農保政策之外，能給予農友更多對於好果、鮮果的銷售方案，文旦柚價格穩定了，才是真正對農友收益有幫助的重點。雖然在向農委會主委提出宅配運費補助未見應允，縣府還是會向農友統計需求向中央提出宅配補助計畫，並全力配合中央政策，與中央共同為文旦柚農努力。

