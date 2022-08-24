劉世芳要求增加國防預算支出　理想規模至少應達4800億

▲民進黨立委劉世芳召開「中國飛彈兵臨城下！國防預算不動如山？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，中國大陸解放軍隨即在台海周邊展開軍事演習，民進黨立委劉世芳24日表示，行政院應該增加國防預算，讓人員維持費、作業維持費與軍事投資的比例盡可能達到1：1：1 的均衡，亦即讓人員維持、作業維持、軍事投資皆達到1600億元。

劉世芳上午在立法院召開「中國飛彈兵臨城下！國防預算不動如山？」記者會，劉世芳指出，裴洛西（Nancy Pelosi）在8月初訪台後，中國隨即發動「圍台軍演」，甚至以飛彈穿越台灣上空的方式試圖恫嚇我國。

劉世芳呼籲，行政院應該增加國防預算，讓人員維持費、作業維持費與軍事投資的比例盡可能達到1：1：1 的均衡，透過增加防衛力量、強化地緣論述及降低投資風險，才能使國民能安心、友邦有信心、經濟不擔心。

劉世芳提及，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）建議台灣應該大幅增加國防預算，達到國內生產毛額（GDP）的3.2%，尤其是台灣在面對強大的鄰居時，軍備戰略上更要強調不對稱作戰，包括採購和研發生產。

劉世芳指出，台灣從107年度到111年度，每年的國防預算總額皆未達到我國GDP的2%，即使是「史上最多」的111年度，也僅佔1.65%，其中近5成皆是人員維持費，對於不對稱作戰至關重要的軍事投資僅佔25%，而確保裝備妥善、維持國防穩定的作業維持費也僅有29%。

劉世芳表示，中國的威脅嚴重影響東亞區域穩定，根據報載，日本防衛省為了制衡中國，2023年的國防預算金額高達5兆5947億日圓（約408億美元，新台幣1兆2504億元），已經是有史以來最高額國防預算。

劉世芳認為，我國理想的國防預算規模至少應該達到4800億元，且在區分結構上要使人員維持、作業維持與軍事投資的比例盡可能達到1：1：1 的均衡，也就是人員維持、作業維持及軍事投資皆達到1600億元。

劉世芳強調，國防預算的挹注除了增加我國防衛力量，也是對日本、美國等友邦釋出信號，強化我國地緣論述，有利於提升國際話語權，而增加軍事投資比例，更能帶動相關產業鏈的發展，降低投資風險。