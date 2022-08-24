古屋圭司率團訪台　陸外交部批日「背信棄義」：將採堅決有力措施

▲日本眾議員古屋圭司與總統蔡英文會談。（圖／YouTube／presidentialoffice）

記者鄭思楠／綜合報導

日本自民黨籍眾議院議員古屋圭司到訪台灣後，大陸外交部23日表示強烈抗議，「將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。」外交部還怒斥，「這種背信棄義、包藏禍心的行徑註定失敗。」

針對身為日華議員懇談會會長的古屋圭司率團訪台，大陸外交部傍晚發新聞稿怒斥，「古屋圭司不顧中方嚴正交涉，執意竄訪中國台灣地區，粗暴干涉中國內政，公然違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對上述惡劣行徑表示強烈譴責，將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。」

大陸外交部強調，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，日方曾向中方作出過鄭重承諾，日本對台灣殖民統治長達半個世紀，對中國人民負有嚴重歷史罪責，最應謹言慎行。

大陸外交部指出，「日本個別政客為謀求政治私利，同『台獨』勢力勾連，跟風作秀表演；日本政府放任其政治操弄，損害中國主權和領土完整。這種背信棄義、包藏禍心的行徑註定以失敗告終，根本無法阻擋中國實現國家完全統一的歷史進程。」

最後，大陸敦促，日方深刻反省歷史，恪守中日四個政治文件原則和迄今承諾，停止在台灣問題上挑釁滋事，不得在台海蹚渾水、謀私利，不要在錯誤的道路上越走越遠。

日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司22至24日率團訪台。23日與總統蔡英文進行會談時，當場用台語說了2次「台灣有代誌、日本有代誌」，強調前首相安倍晉三所強調的「台灣有事就是日本有事」的理念。

立法院長游錫堃今（24）日接見日華議員懇談會長古屋圭司等人。古屋圭司說，享有共同普世價值的國家必須緊密加強合作，台日之間已經形成患難見真情般的友誼。