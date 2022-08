裴洛西老公酒駕認罪遭判5日！被捕畫面曝光　醉到站不穩口齒不清

▲裴洛西的丈夫保羅23日認罪酒駕,被判刑5天。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的丈夫保羅(Paul Pelosi)5月因涉嫌酒駕被控,法院8月23日作出判決,宣布將其判刑5天,緩刑3年。82歲的保羅除了要服刑外,還被強制參加3個月的酒駕防制課程,同時還得繳交罰款、賠償被撞司機的醫藥費。

綜合美媒報導,保羅在當地5月28日晚間發生車禍,其駕駛的保時捷與一輛休旅車相撞,導致雙方車輛明顯損壞,休旅車司機則受到輕傷、肩頸疼痛。從福斯新聞24日公開的現場畫面可見,保羅被捕當時全身帶有酒味、眼睛紅腫、腳步不穩,且講話含糊不清。

FIRST ON FOX: Moment Paul Pelosi attempts balance test after crashing $100K+ Porsche. https://t.co/2y03X6YaVS pic.twitter.com/ZMCafTjDYv