見學妹吃藥熟睡起色心！男大生性侵一半踩煞車　賠50萬免囚

▲台中男大生性侵熟睡學妹途中喊卡，仍得賠50萬給對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名女大生深夜前往宋姓學長住處聊天，因為失眠關係，吃下了學長給的安眠藥便入睡，隔天早上宋男竟趁著她處在半睡半醒，神智模糊的狀態下，趁機性侵，雖然過程中宋男良知被喚醒，即時停止，仍依乘機性交罪判刑2年，不過因宋男願意賠償50萬元，家屬也同意和解，宣告緩刑5年，期間須參加法治教育3場次。

判決指出，去年7月16日晚上，學妹前往宋男的租屋處聊天，過程中學妹表示自己因為失眠問題困擾多時，宋男便拿出安眠藥給學妹服用，等到學妹入睡後，宋男也在她身邊睡著。

隔日上午10時許，宋男醒來後，看見學妹處在半睡半醒、神智模糊的狀態，竟伸出狼爪，將生殖器插入學妹下體性侵。進行到一半時，宋男突然發現自己不該做出這種下流行為，旋即停止，學妹仍到警局提出告訴。

法官考量，案發時宋男年僅19歲，為大學在學生，年輕識淺、思慮不周，且於本院準備程序及審理中均已坦承犯行，並當庭與學妹以50萬元達成和解，堪認宋男已盡力彌補告訴人之損害，學妹也同意給予緩刑的機會，因此依乘機性交罪，判處宋男2年有期徒刑，緩刑5年，期間付保護管束，並且須接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育3場次，可上訴。