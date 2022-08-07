台中爹載兒子上班　20年老賓士突冒煙起火！父子驚逃

記者許權毅／台中報導

台中一名鄭姓男子上（7）月31日開著車齡20年的老賓士出門時，不料車子行經東區大智路時，引擎蓋突然冒煙，嚇得鄭男跟「同為20歲」的兒子衝下車求救，正好一旁有路過的2名巡邏員警馬上向超商借滅火器噴灑，但仍只能稍微控制火勢，所幸消防員獲報後趕抵撲滅。鄭男則說當下正要載兒子去上班，公司就在眼前50公尺處，不料發生意外，所幸人員平安。

▲台中男開20年老賓士載兒子上班途中發生火燒車。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



49歲鄭男表示，當下跟20歲兒子發現引擎蓋開始冒煙，趕緊下車逃命，沒過多久車子就冒出火光。第三分局員警原本在火車站附近巡邏，看見後先向附近超商借用滅火器噴灑，原本一度控制住火勢，不料沒多久又開始燃燒，附近店家也沒有滅火器，所幸消防人員趕抵後協助撲滅，火勢則沒有燒到油箱釀成大禍，鄭男跟兒子無大礙。

鄭男向警方說明，當天開著跟兒子「年齡一樣」的20年老賓士，要送兒子到眼前50公尺處的公司上班，沒想到卻在大智路與和平街口發生火燒車意外，先前也沒有類似情況，所幸沒有受傷，很感謝警消人員。

警方呼籲，平時應注意車輛保養維護，車齡較高的車輛更應注意五油、四燈及三水，以降低車輛故障機率。