台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　警見危險片要查

記者許權毅／台中報導

「到底是要命還是不要命？」台中一名王姓網友在臉書爆廢公社貼上一段影片，只見一名阿伯單手騎車，左手竟扶著移動式點滴架，就這樣「2+5輪」一路在中清路一段狂飆，嚇得民眾拍下過程驚呼「一邊危險駕駛，一邊打點滴，搞得我好亂啊大哥」。第二分局警方表示目前未接獲報案，但已主動介入了解騎士身分，目前向附近的中國附醫、國軍醫院了解狀況中。

▲超狂阿伯單手控制龍頭與油門，另一手抓著點滴在台中中清路騎乘，警方要查騎士身分。（合成圖／記者許權毅翻攝、翻攝自Facebook爆廢公社）

事發地點在台中中清路一段與太原路口，民眾拍下該為右手控制機車龍頭、左手緊握點滴架，直接讓2輪機車附帶「5輪」在路上騎乘，阿伯還時不時低頭望著點滴。整個危險過程被路過民眾拍下傳上網路，網友紛紛留言「用生命在騎車」、「這一路騎來，點滴在心頭」、「阿北可能有不得已的苦衷」。

台中第二分局警方檢視該段影片後，由永興所進行追查，由於影片中車牌模糊，尚無法得知車主身分。警方表示，該路段附近有中國附醫、忠明路上也有國軍台中總醫院中清院區，目前正向醫院了解狀況，試圖找到危險駕駛的男子。

警方呼籲，該名老先生違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項規定，有危險駕駛行為可處新台幣6000元到24000元罰鍰。