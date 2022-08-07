　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女控性侵！卻傳「身上有你的那個味道」　他躲過3年以上刑責

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲新竹一少女指控遭男網友強壓在床性侵，事後卻仍傳訊息給男網友表示「身上有你的那個味道」、「香」。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一15歲少女小紋(化名)到男網友阿雄(化名)家過夜，事後提告指控，當日她睡到一半驚醒，發現阿雄正壓在她身上性侵，她推開他後，又被強行拉回2度性侵。法官檢視2人手機訊息，發現小紋事後曾傳訊給阿雄說「我身上有你的那個味道，奶粉味」，還誇獎「香」，且經驗傷，小紋身上並無被強制的外傷，不過因為她仍未成年，案經上訴到台灣高等法院，處阿雄6月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，阿雄在臉書認識小紋，在去年3月1日把她約到住處發生關係，小紋的父親發現後非常震怒，帶小紋驗傷並報警處理。

小紋在審理時證稱，她到阿雄家過夜，睡到一半被阿雄壓醒，驚覺自己正被性侵，她馬上說不要，推開阿雄後想起身穿褲子，又被他強拉回床上繼續性侵。

不過法官查看驗傷資料，小紋的身體與隨身衣物皆未有傷，且依小紋自述，在2人發生關係過程中，她的手機一直在身邊，結束後她還起身打電話給前男友，可見聯繫管道未受限。

另外，法官也查閱小紋的臉書通訊紀錄，發現她在案發當日下午傳訊給阿雄說「你口罩給我，我口紅被你弄掉我沒帶^^」，語句末仍附帶開心的表情符號。到了深夜11點，阿雄又來訊關心「等妳回家我再睡，免得妳去外面浪」、「不然等等綁妳來我家睡」，小紋也回應「我等一下要去洗澡」、「我身上有你的那個味道，奶粉味」、「香」，互動相當親暱，小紋雖辯稱，是怕阿雄把事情說出來，才講這些話討好他，但檢視小紋案發時及離去後的歷程和互動，並無其他證據顯示有遭到強制。

法官認為，性侵案雖多半舉證不易，但也並非毫無跡證可循，仍應以相當證據證明，否則這等罪責動輒判3年起跳。此案既無證據顯示小紋遭強制性交，二審依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處阿雄6月徒刑，全案還可上訴。

ET快訊
快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆　多人落海！
快訊／台中死亡車禍！　機車騎士闖紅燈遭撞死
玉山青蛇媽媽遭輾「爆卵癱柏油」　未孵化寶寶慘死
孫安佐持槍直播「台灣人什麼時候變塑膠了啦」
歌王接6陸綜收入暴增！老婆瞞他買9千萬豪宅「列個人名下」
軍事迷記錄到疑「民航機師嗆共軍」！　音檔內容曝
怕被台海危機波及！　菲律賓急擬從台撤僑計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆「多人落海」！海巡緊急出動馳援

快訊／台中死亡車禍！機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士送醫不治

使用乙炔氧切割器釀火災！婦人逃生不及死亡　他賠百萬獲緩刑

2男大力剪破壞娃娃機竊現金未遂　花蓮警追2公里壓制逮捕

少女控性侵！卻傳「身上有你的那個味道」　他躲過3年以上刑責

火氣大！為了一頂安全帽　台東紅衣男拿西瓜刀追砍工人

拉K飄惡臭鄰居狂檢舉！警察來訪...藥頭竟持吸食器應門

妙齡女沒付車貸挨告！一杯「阿比」飛車狂奔　害她再收2.8萬罰單

快訊／基隆萬瑞快速道路　休旅車自撞「肚朝天」釀2傷

快訊／女摔落高雄柴山鐘乳石岩壁　無生命跡象搶救中

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆「多人落海」！海巡緊急出動馳援

快訊／台中死亡車禍！機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士送醫不治

使用乙炔氧切割器釀火災！婦人逃生不及死亡　他賠百萬獲緩刑

2男大力剪破壞娃娃機竊現金未遂　花蓮警追2公里壓制逮捕

少女控性侵！卻傳「身上有你的那個味道」　他躲過3年以上刑責

火氣大！為了一頂安全帽　台東紅衣男拿西瓜刀追砍工人

拉K飄惡臭鄰居狂檢舉！警察來訪...藥頭竟持吸食器應門

妙齡女沒付車貸挨告！一杯「阿比」飛車狂奔　害她再收2.8萬罰單

快訊／基隆萬瑞快速道路　休旅車自撞「肚朝天」釀2傷

快訊／女摔落高雄柴山鐘乳石岩壁　無生命跡象搶救中

張育成高中就是強投豪打　朱俊祥見同窗登板笑了：好奇怪喔

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆「多人落海」！海巡緊急出動馳援

回家後發現冷氣開著　軟爛貓「手扶遙控器」躺床睡翻肚：涼快啦～

和欣客運「超額神祕豪禮」揭曉　注意是不是幸運兒！

外資本周買賣超前10名揭曉　回補聯電逾6.2萬張

180cm陽光哥急傳訊「互相了解一下」　熟悉1幕惹火他：拎北男的

在玻璃萬花筒下品酒　視覺享受的加州酒莊全景亭

從常被當掉到首位高中女教師化學博士　她嘆曾像飛鳥被養在陸上

行程滿檔！蔡其昌一早衝大坑拜票　下午化身全民老爸提幼兒政策

妹子生理期睡太沉　醒來驚見下體「爬滿螞蟻」！網一看嚇壞

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

社會熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

農曆七月送肉粽　彰化和美送煞路線曝

嘉義休旅車翻落30公尺邊坡　2死2輕傷

獨／草屯4死案倖存者醒了！賴敏男父親節前順利拔管

即／屏東輕航機墜落「父子雙亡」　剩2具焦屍

台鐵猴硐晚間傳死傷！他落軌遭撞無呼吸心跳

廁所遭占她拉在內褲上　竟「抹屎」教育室友

即／高雄男「從天而降」摔落鬧街！　送醫搶救

手孔蓋不平騎車打滑慘死　國賠僅54萬

國小生吃糖被罵小胖子！爸媽求償6萬　法官1理由判免賠

即／高雄女騎士遭混凝土車輾斃爆頭亡！

更多熱門

相關新聞

好貴！假好心卻是撿屍　色男慘噴75萬

好貴！假好心卻是撿屍　色男慘噴75萬

林姓男子在路邊看到一名女子酒醉在路邊嘔吐，假好心上前關心攙扶，卻是將人帶往旅館開房，趁女子泥醉無法抵抗撿屍得逞，女子酒醒後驚見自己裸身睡在陌生旅館，崩潰報警提告。新北地院審理期間，林男向女子道歉並以75萬達成和解，依乘機性交罪判林有期徒刑2年，可緩刑5年，並須服100小時義務勞務，可上訴。

她喝醉被求歡「以為曖昧對象」　隔天崩潰報警

她喝醉被求歡「以為曖昧對象」　隔天崩潰報警

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

曾祝父親節快樂　12歲女遭姨丈6度逞慾

曾祝父親節快樂　12歲女遭姨丈6度逞慾

姐妹花拍MV被性侵　警狂補120人到案

姐妹花拍MV被性侵　警狂補120人到案

關鍵字：

性侵未成年少女新竹

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面