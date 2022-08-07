少女控性侵！卻傳「身上有你的那個味道」　他躲過3年以上刑責

▲新竹一少女指控遭男網友強壓在床性侵，事後卻仍傳訊息給男網友表示「身上有你的那個味道」、「香」。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一15歲少女小紋(化名)到男網友阿雄(化名)家過夜，事後提告指控，當日她睡到一半驚醒，發現阿雄正壓在她身上性侵，她推開他後，又被強行拉回2度性侵。法官檢視2人手機訊息，發現小紋事後曾傳訊給阿雄說「我身上有你的那個味道，奶粉味」，還誇獎「香」，且經驗傷，小紋身上並無被強制的外傷，不過因為她仍未成年，案經上訴到台灣高等法院，處阿雄6月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，阿雄在臉書認識小紋，在去年3月1日把她約到住處發生關係，小紋的父親發現後非常震怒，帶小紋驗傷並報警處理。

小紋在審理時證稱，她到阿雄家過夜，睡到一半被阿雄壓醒，驚覺自己正被性侵，她馬上說不要，推開阿雄後想起身穿褲子，又被他強拉回床上繼續性侵。

不過法官查看驗傷資料，小紋的身體與隨身衣物皆未有傷，且依小紋自述，在2人發生關係過程中，她的手機一直在身邊，結束後她還起身打電話給前男友，可見聯繫管道未受限。

另外，法官也查閱小紋的臉書通訊紀錄，發現她在案發當日下午傳訊給阿雄說「你口罩給我，我口紅被你弄掉我沒帶^^」，語句末仍附帶開心的表情符號。到了深夜11點，阿雄又來訊關心「等妳回家我再睡，免得妳去外面浪」、「不然等等綁妳來我家睡」，小紋也回應「我等一下要去洗澡」、「我身上有你的那個味道，奶粉味」、「香」，互動相當親暱，小紋雖辯稱，是怕阿雄把事情說出來，才講這些話討好他，但檢視小紋案發時及離去後的歷程和互動，並無其他證據顯示有遭到強制。

法官認為，性侵案雖多半舉證不易，但也並非毫無跡證可循，仍應以相當證據證明，否則這等罪責動輒判3年起跳。此案既無證據顯示小紋遭強制性交，二審依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處阿雄6月徒刑，全案還可上訴。