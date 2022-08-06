國民黨嘉義誓師大會　朱立倫、翁重鈞全力拉抬王育敏

▲▼ 國民黨嘉義縣五合一造勢大會 ，國民黨主席(左2)、立委翁重鈞(右2)及黨內各級民代到場大誓師，也宣布縣長候選人王育敏(右3)正式披掛上陣。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨不分區立委王育敏日前被提名為該黨嘉義縣長候選人，她同步在6日舉辦的嘉義縣五合一候選人造勢大會登場，現場來自於嘉義縣山海區各級民意代表及候選人，支持民眾約400人到場。國民黨主席朱立倫、黨團總召曾銘宗、不分區立委翁重鈞也到場力挺王育敏，期冀凝聚黨內向心力，讓縣長至基層村里長各民意代表席次都能全壘打。

▲國民黨嘉義縣五合一造勢大會，王育敏喊話黨內團結。（圖／記者翁伊森攝）

國民黨五合一造勢大會，由立委翁重鈞、主席朱立倫，立委曾銘宗輪流上台拉抬王育敏，對於王任兩屆不分區立委的優秀表現，以及她在社政及兒幼福利專業，相信可以為嘉義縣逐年流失人口窘境有所助益。

王育敏上台致詞表示，這是一場艱困選戰，未來將攜手立院黨團及地方各級民代，而對於民進黨質疑她長期在外如何選嘉義縣長，她表示民進黨20年執政下來不僅競爭力吊車尾，更成為派系利益之地，所以她決心參選，試圖改變嘉義讓民眾有好日子過。

▲國民黨嘉義縣五合一造勢大會，黨內各級民代到場大誓師。（圖／記者翁伊森攝）

朱立倫被問到，斐洛西來訪影響台海穩定及年底選舉，朱表示，國民黨立場是絕對捍衛中華民國，也維護民主自由以及兩岸和平，也透過穩定交流對話避免衝突誤會;而民進黨一直希望透過衝突獲得政治利益，國民黨只希望維護和平及兩岸穩定，絕對不許任何至黨透過衝突來換取政治利益。

對於被問到起步較晚，如何讓嘉義選民投票給她?王育敏表示，選民看的是候選人的格局遠見及能力，而民進黨嘉義執政20年，但在去年遠見雜誌整體縣市競爭力嘉義縣淪落最後吊車尾，她直問對於嘉義縣民支持民進黨有換來好日子嗎?她並表示，未來有機會當選會將用國家級治理團隊及在地經驗讓嘉義縣進步不會是後段班。