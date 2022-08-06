未採納「不要變戰鬥型」　蔣萬安嗆陳時中：選後變了一個人！





▲蔣萬安參加南港區重陽里「父親節暨親子環保活動」。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前透露，他曾建議國民黨參選人蔣萬安不要變成「戰鬥型」，引發討論。蔣萬安今（6）日受訪時笑了表示，陳時中參選前喝紅酒、參選後吃泡麵，才是真的變了一個人吧！

陳時中近日接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時透露，他還在擔任衛福部長時，蔣萬安先宣布參選台北市長，當時很多人說他「佛系」，當時給蔣形象建議，維持這樣溫文儒雅的型態，不要變成戰鬥型，跟蔣的形象相衝突。

陳時中今天上午表示，之前是在一次餐會遇到蔣萬安，當時很多人覺得蔣萬安面對選舉不夠積極，勸他要變成「戰鬥型」，但是自己則是秉持良心、善意建議，蔣萬安形象與太過劇烈的動作不相符，反而對於選舉上面不見得是好事情。

陳時中說，當時他是建議蔣萬安的團隊，「我也是一片好心」，建議應該以蔣萬安的形象來塑造他的人設，設定相關的議題，這樣對選舉應該比較有利。

蔣萬安今日早上參加南港區重陽里「父親節暨親子環保活動」時接受媒體問到此事，他回應，參選前說萬華是破口，參選後說要疼惜萬華；參選前喝紅酒，參選後吃泡麵，「這才是真正變了一個人吧！」他更直接看著記者說，「你們不覺得陳時中參選以後才是變了一個人嗎？」