蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

▲侯友宜視察淡水河北側沿河平面道路工程規劃情形。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌一連2天與新北市長侯友宜同場視察新北交通建設，被外界解讀是在幫民進黨新北市長參選人林佳龍宣傳站台。侯友宜6日表示，其實他不在乎選舉問題，最在乎的是市民朋友最關心的汐東線，建設只要快、速度、而且能夠周全，把它做好，這是最深的期待。

侯友宜今視察淡水河北側沿河平面道路工程規劃情形，他指出，淡北道路談了26年，這是淡水人的救命道路，尤其每到上下班、假日時刻，非常的壅塞，居民抱怨連連。擔任市長以來，不斷與台北市溝通，也跟環評委員報告，終於在109年環評通過，希望能夠快速興建淡北道路，解決民眾的痛苦。

侯友宜說，經過了2年多，過程不斷溝通，包含在雙北舉辦說明會，跟交通部協商，未來在龍米路打通銜接台64，用分流的方式，讓淡北道路趕快動工，這是經過一年多共同協調後，共識決定打造新橋。

侯友宜再說，淡北道路其實談了太久了，希望這一條可以趕快核定動工，今天蘇貞昌來了，也親口承諾要趕快核定、趕快動工，他期待淡北道路趕快動工。

侯友宜也強調，自己其實不在乎選舉問題，最在乎的是市民朋友最關心的汐東線，也是20年沒有核定；最關心的淡北道路，26年沒有核定。只要能夠核定，馬上動工，馬上興建，這才是他最關心的。