黃珊珊轟陳時中　疫苗都買不好「不信內湖交通能弄好」

▲台北市副市長黃珊珊6日出席「台北新創基嘉年華活動」。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊近來內湖交通問題槓上。陳時中6日受訪時批黃珊珊在內湖當多年議員，結果當地交通依舊無解，顯示她根本無作為，甚至還秀出簡訊證明防疫期間給予許多協助。黃珊珊隨後反擊，批陳時中「連疫苗都買不好，不相信他能解決內湖交通」，且疫情期間多數對口是王必勝，兩人簡訊都還在，沒有什麼可以扭曲。

黃珊珊6日上午出席台北新創基地嘉年華活動，會後受訪時說，在防疫期間，全國人民疫苗不足、快篩劑不夠時，對陳時中部長的要求，算不算狗吠火車？外界都看得很清楚。

黃珊珊接著表示，台北市議會有60幾位議員，內湖南港區有9位議員，民進黨有3、4位議員，內湖交通不是一張嘴巴解決而是有它的歷史問題，都是計畫的問題，還有從6萬人變成15萬人，「陳部長連疫苗都買不好，不相信他對交通問題有好的解決，如果是的話，是不是放錯位子，應該去當交通部長？」

至於陳時中拿出手機翻出對話紀錄，說攻擊要本於事實，黃珊珊說，她和陳時中的簡訊都在手機裡，要東西什麼的大部分都是和王必勝，如果有和陳時中溝通的話，「印象是芭蕾舞團希望停演，但中央還是一直拒絕，直到最後驗出來才願意接受」。

黃珊珊說，一定有溝通的過程，凡走過必留下痕跡，沒有什麼東西是可以扭曲的，沒必要這樣，「部長在防疫時本來就該把該做的事做好，同樣的我們也是一樣」，希望做事情不要用嘴巴、口水來做，如果要做的話應提出比較具體的內容。