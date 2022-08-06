竹縣首座青創基地啟用　14組團隊進駐

▲新竹縣首座青年創業基地「新竹青創基地 Hsinchu Startup Hub」揭牌啟用。

地方中心／新竹報導

新竹縣首座青年創業基地「新竹青創基地 Hsinchu Startup Hub」5日在明新科技大學揭牌啟用，共有14組企業團隊進駐，另還成立「A+竹縣青年創業輔導團」，由24名團隊顧問提供新竹縣政府媒合青年創業遇到的法律、財務會計等問題的諮詢輔導。



新竹縣長楊文科說，新成立的新竹青創基地顯現了新竹縣對青年創業、創新理想的新里程碑，特別感謝明新科大與縣府合作成立。青創基地聘請24名業界名師，目前也已有14組青創團隊進駐，由業師輔導，將實戰經驗透過論壇、實務操作傳授給青創團隊，「讓他們學會十八般武藝，學成之後再下山創業」，歡迎所有有創業理念、夢想的年輕人，到青創基地來發展。



縣府教育局指出，青創基地位於明新科大，占地280坪，提供最多55家無固定座位區的輔導進駐企業外，還配置可提供15家以上進駐座位的共享辦公空間、可提供19間廠商進駐的新創辦公室、1間共享學習教室、2間聯合會議室、1間洽談室，以及藝文展覽空間等。



除了揭牌啟用青創基地以及與新創團隊進駐簽約，也同步辦理「A+竹縣青年創業輔導團」成立儀式。輔導團隊共有24名顧問，由縣府從各領域產業菁英及專家學者中遴選聘任，日後將由縣府媒合，提供青年創業中常遇到法律、財會、人力管理等問題的諮詢輔導，搭配新竹青創基地營運，期能成為新竹縣青年創新創業的後盾。



縣府教育局長楊郡慈表示，縣府攜手產官學，規劃在青創基地提供青年創業諮詢輔導、辦理各類培力課程、不定期媒合會及成果博覽會等，讓青年創業者實踐創業夢想。此次入選的14組新創團隊，已於1日起進駐青創基地，進駐團隊包括歷年縣府辦理「竹夢Young點子」與「原夢創生」等創業競賽的優秀團隊，如捻花惹草工作室、嘉姬黑豬農產品等，詳情可至新竹青創基地官方網站查詢（https://startup-hc.tw/）。



14組進駐青創基地團隊如下：

1. 珩衍創意執行股份有限公司（網站、圖片設計及數位行銷）

2. 愛奇智慧科技股份有限公司（AI教材研發設計與教學活動）

3. 祐鵬健康科技有限公司（心壓計研發應用、健康照護服務與諮詢）

4. 職涯力股份有限公司（英語線上教學服務、遊學客製化系統及模組化培訓專業師資等）

5. 秀湖文創工作室（陶藝雕塑、藝術品創作、產品設計企劃及包裝設計等）

6. 臥龍智慧環境有限公司（AIoT應用於廢水/水回收系統新建工程、專業諮詢水處理與水回收系統健檢與顧問服務）

7. 騰達科技（籌備中，以個人申請進駐，規劃工程師外派之服務方式提供積電路佈局設計服務）

8. 集仕多股份有限公司（AI文字轉影音技術，智能自動生成套版影片）

9. 嘉姬黑豬農產品（冷鏈黑毛豬豬肉販售及運送服務、各項豬肉加工產品）

10. 八五三部落商行（泰雅族創意特色料理，原鄉野菜整合資源平台）

11. 杉沐松農場（文化體驗、餐飲服務及金盞花精油DIY）

12. 芃華國際餐飲文化有限公司（眷村味、客家菜、台菜海鮮等餐飲服務及線上食材銷售）

13. 奇藝弓坊（手作弓箭DIY親子活動、射箭教學及原住民飾品販售等服務）

14. 捻花惹草工作室（開發民族植物飲食系列商品，於網路交易平台販售）