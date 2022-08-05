一年一度「義民祭」新埔擔任輪值！8／13開幕式＋義民之夜「Hebe、伍佰」嗨翻竹縣

▲新竹縣縣長楊文科（中）率領眾人於8/3（三）義民廟前舉辦「2022義魄千秋新竹縣義民祭」活動記者會，現場也「挑擔暖身」，場面熱鬧非凡！（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

對於客家族群來說，義民爺是相當重要的民間信仰，而傳承百年的祭典活動，更是凝聚客家子弟的重要力量！今年「2022義魄千秋新竹縣義民祭開幕式」，將於8/13（六）於新埔褒忠義民廟正式揭幕，晚上「義民之夜」更邀請到客家子弟Hebe田馥甄、五堅情和伍佰&China Blue接力熱唱！隨後更有一系列活動與祭典儀式，直到8/19（五）義民爺爺回鑾後才正式落幕，一連多天的祭典活動，不僅倍受各地客家族群關注，新竹縣縣長楊文科也在受訪時表示，「今年活動輪到新埔祭典區輪值，歡迎全國朋友可以搭配著『竹縣新十三景』、『12條動物名步道』一起來新竹縣住上幾天！」

▲▼「2022義魄千秋新竹縣義民祭」今年輪到新竹縣新埔鎮輪值，8/13（六）早晚皆有熱鬧祭典與演唱會可參與。（圖／擷取自活動網站）

隨著疫情趨緩，同時也適逢義民廟第234屆祭典活動，新竹縣縣長楊文科不僅率領眾人於8/3（三）義民廟前舉辦活動記者會，現場也「挑擔暖身」，場面熱鬧非凡，也看出經過兩年疫情打攪，今年特別擴大辦理的決心！

▲▼來自新埔鎮的小朋友，也在活動記者會中搶先展現苦練的演出內容，讓人倍感期待！

今年的活動，除了8/13（六）晚上星光熠熠的「義民之夜」，新竹縣政府文化局長李安妤也特別介紹「2022義魄千秋新竹縣義民祭開幕式」的規劃，「當天一早會有別開生面的挑擔活動，叫做『千人挑擔——擔擔相傳代代傳』，主要結合新埔在地所有村里一起挑擔，在客家文化中，『挑擔』代表『傳承』的意味，這在台灣其他民俗祭典中，只有義民祭有這樣的儀式，所以特別想了解義民祭的人，很適合參加這個活動！」

▲「挑擔」在客家文化中，具有「傳承」的意義。

開幕式當天，也特別安排「義民祭行動藝術劇演出」，並由客委會扶植傑出團隊「築夢舞集」策劃執行，演出內容包括由十五聯庄爐主「十五庄黑令旗陣」、高中街舞聯隊的「褒忠義民打頭陣」及縣內國小組成「鑼鼓喧天戲金珠」、「嗨客風神武獅陣」，以及祭典區8個里組成的「花擔舞陣」的腳步，最後即是夥同北台八縣市首長一起參與「擔擔相傳代代傳」的挑擔祈福敬義民活動。

「早上參加挑擔活動、看完行動藝術劇後，廟裡還規劃了集結桃竹苗、高雄及花蓮五個縣市、9組合音團帶來的『全國客家八音大匯演』，大會演是以拚場的概念呈現，可以預期非常精彩，也很歡迎大家來欣賞客家傳統音樂之美！」8/14（日）在地亦有「2022客語講古比賽決賽」，此次祭典可以看到的小禮生、祝禱生，也都是經過特別訓練的新埔鎮國小學生們來擔任，也顯見今年的義民祭，相關單位特別著重於「強化客語推廣」、「祭典深耕傳承」以及強化祭典區、在地學校和社區協會彼此連結的目標。

李安妤也補充道，「義民祭」基本上是由新竹縣、市、桃園市，共20鄉鎮市區組成15大聯庄祭典區輪值，「以今年輪值的新埔來說，是睽違15年後負責舉辦，其實每個地方輪到的時候都相當期待與重視，大家都希望能讓義民精神與慶典流傳下去！去年我們就開始啟動，年初也開始著手籌備，為了讓小朋友更了解客家文化，我們與團隊也到各學校與他們分享義民爺故事的由來，期待文化傳承之於，也能透過精彩的活動吸引外地人來新竹縣旅遊，從不同角度欣賞客家精神！」