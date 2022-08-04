承先啟後再創「當代」風華！竹縣新13景公佈「亞洲最大彌勒佛、茶金老街」都上榜

▲新竹縣近日公布「竹縣新13景」，希望藉此展現在地獨特的人文、地景、歷史等風情，讓新竹縣之美被更多國人看見！（圖／新竹縣政府提供）

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要說哪個地方擁有清代以降，就備受文人雅士吟詩讚歎的知名美景，當為新竹縣莫屬！從最早清朝時代的「全淡八景」、「竹塹八景」，再到近代的「新竹縣八景」，無論是遠眺風情海岸，或是沐浴在浪漫夕陽下，都是享譽全台的美景！近日新竹縣政府又推出相當吸睛的「竹縣十三景」，不管是想飽覽景色秀麗的大自然，或是走踏在地人文歷史，都能滿足不同旅人的需求！如果再配上最近在新竹縣也超夯的12條動物步道，就是一個超完整的在地深度小旅行。

新竹縣最早在同治年間完稿的《淡水廳志》中，於「全淡八景」裡就有兩處因擁有絕世美景而被特別「點名」，分別是新竹縣五指山的「指峰凌霄」以及新竹縣鳳崎步道、蓮花寺的「鳳崎晚霞」，接著最有名的「竹塹八景」也把這兩處納入。1954年，新竹縣文獻會也特別提出「新竹縣八景」，目前還可以有幸造訪的就有「飛鳳探梅」、「清泉試浴」、「馬武連峰」等風光景致。但畢竟又經過了一甲子多的時間，經過都市發展以及自然環境的物換星移，再加上有些地方經過時光淬煉，更凸顯其歷史意義，因此才有了此次全新的「竹縣十三景」規劃！

新竹縣長楊文科在受訪時自豪地表示，「新竹縣總面積有1,427平方公里，好山好水的美景，自古以來陸續就有全淡八景、竹塹八景的肯定，但由於這60年下來，新竹縣的美景改變很多，也增加不少，因此這次提出的『竹縣十三景』，就是根據這些年新竹縣的發展而來！」楊文科也興奮地邀請全國的親朋好友，「歡迎大家來新竹縣作客！」

▲新竹縣長楊文科受訪時，對於好山好水的新竹縣，言談中流露相當的感情與自豪！（圖／記者周宸亘攝）

此次，別具劃時代意義的「竹縣十三景」，分別是竹北「客來新瓦」、關西「石橋古韻」、新埔「街巷宗祠」、竹東「彩繪軟橋」、湖口「老街尋幽」、橫山「櫻桐爭豔」、新豐「龍貓隧道」、芎林「鹿寮春雪」、寶山「寶山明珠」、北埔「茶金風華」、峨眉「湖佛映輝」、尖石「石蛙御天」以及五峰「少帥泉湯」。這些景點雖然都是全新收錄，但對於新竹縣政府與在地居民來說，都有著承先啟後的重要意義！

如果外地人現在想規劃一趟深度竹縣遊，楊文科也力薦幾個景點，希望吸引大家來「踩點」！例如「石橋古韻」就是關西鎮的東安古橋，這座古橋擁有近百年的歲數，同時也是縣定古蹟，過去也曾經是電影取景的畫面，走完古橋還可以在關西小鎮稍作休息，感受一下古今交織的景致與時光。

▲東安古橋拍起來相當詩情畫意。

此外，也不得不提因為電視劇《茶金》而又再度被劇迷認識的「北埔」！這次的「茶金風華」就是以北埔鄉北埔老街為主，包含在劇集出現的「姜阿新洋樓」以及在地的慈天宮、忠恕堂、鄧南光影像紀念館等，是劇迷和歷史迷絕對不能錯過的特色老街！

▲金廣福公館也是一遊北埔老街不可錯過的景點之一。

如果也想帶著家中的小孩長輩出門走走，「湖佛映輝」周邊的峨眉鄉峨眉湖與天恩彌勒佛，也是必須納入的景點之一！這裡最撼動人的，無非就是有著「全亞洲最大」之稱的彌勒佛，看著祂笑呵呵的模樣，相信長輩們都覺得法喜療癒，尤其一旁也有「大埔水庫」之稱的峨眉湖，也會將這一片美景全都投射在湖畔水面，拍起照來相當有「攝影大片」的水準。

▲巍巍的彌勒佛與建築綠意倒映在湖面上，相當療癒人心。

楊文科也特別介紹最近在社群討論度飆高的「石蛙御天」！這裡是尖石鄉的青蛙石步道，橫空的天空步道不只好走，也方便遊客低頭欣賞溪內的青蛙石以及溪流美景，在芬多精與負離子的包圍下，身心都開闊舒暢了起來。

然而，新竹縣政府除了在縣長楊文科的領導下，開拓觀光新點、創造相當具有人氣的話題，但在工商經濟發展面向，仍然有其穩扎穩打且亮眼的規劃。如今好山好水的新竹縣，同樣也是連續4年地方政府招商縣市組第一，隨著AI智慧園區、遠百竹北店陸續正式設立營運，今年10月，在地縣民更將迎接期盼已久的大型影城商場「享平方Shown Square」，接下來的平假日時光，又多了一處新穎酷炫的地標，可以和另一半放閃約會，也可以帶著孩子奔跑大放電！

楊文科於任內提出「文化科技智慧城」願景，就是期望「在拚經濟同時，不忘積極保存老祖宗流傳下來的自然與人文景觀，此外也建設並開發新景點。」今年從精選縣內12條具動物名稱的健行步道，到近日公開的「竹縣新十三景」，都是為了更增添新竹縣在地的人文與地景風貌，縣民們更凝聚向心力的同時，也能更激起外地人對於造訪新竹縣客庄、原鄉、古典、現代、人文及自然的興趣！距離暑假結束只剩下不到一個月，不妨跟著「竹縣新十三景」按圖索驥，來趟收穫滿滿的消暑之旅。