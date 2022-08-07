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國民黨猛攻將軍村　沈慧虹：選前稱讚、選舉時又抹黑

▲▼民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨近日將砲火對準新竹市將軍村修復工程案，民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日的政策記者會後受訪時表示，將軍村修復工程獲獎無數，國民黨籍的市議員林耕仁也曾分享將軍村修復後是熱門景點，「很多努力到選舉就走鐘，選前稱讚、選舉抹黑。」

在新竹與桃園選戰議題上，在論文門與新竹棒球場爭議後，國民黨持續猛攻新竹市，從新竹市長參選人林耕仁到桃園市議員參選人凌濤，都猛批將軍村修復工程建築師零經驗、無專業。對此，沈慧虹表示，將軍村修復工程獲獎無數，更有來自新加坡、英國、歐洲等各國設計代表參訪，林耕仁議員自己也曾分享將軍村修復後是熱門景點，歡迎大家來玩。

沈慧虹表示，「很多努力到選舉就走鐘，選前稱讚、選舉抹黑。」她也強調，這不是優質的選舉，也相信市民看得見過去8年努力，市民會做出最好的選擇。

此外，媒體問及民眾黨新竹市長參選人高虹安和國民黨輪流批評，沈慧虹強調，這是立場和核心價值問題，做為半導體重鎮的市長參選人，希望高委員要說清楚、講明白，尤其新竹科學園區是全球半導體重鎮，地緣政治的變化牽動著世界供應鏈，身為市長參選人的高虹安有義務向市民解釋。

▼國民黨市議員林耕仁臉書曾在2020年4月份，談及將軍村議題。（圖／林耕仁臉書）

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