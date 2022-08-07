陳時中內科交通4招！黃珊珊給16字評語　地下道無配套「恐害松山塞車」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對內科交通問題，民進黨台北市長參選人陳時中7日提出8年內完成東環線、四處匝道優化，甚至打造一條堤頂大道和塔悠路地下連通道，跨越基隆河等解方。台北市副市長黃珊珊7日晚間表示，有3項主導權都在高公局，質疑中央「看顏色做事」，並酸陳時中「四體不勤，三吋之舌，兩光金句，一事無成」。

黃珊珊7日傍晚於臉書表示，非常開心終於有對市政的實質討論，但不是畫畫圖，就能解決內科交通問題，陳時中提出的計畫，分別是「堤頂交流道往北匝道動線改善」、「行善路銜接國1高架北向進出匝道」、「新闢國1銜接環東大道工程、新闢環東大道銜捷國1工程」，以及「新闢堤頂至塔悠地下連通道」。​

黃珊珊指出，​前3項的主導權都在中央，交通部高公局要先評估專業可能性、時程與經費，若計畫確實可行，台北市政府一定全力配合，「但等到陳時中參選才喊出這三項，證明中央就是在看顏色做事，顏色對了才要做。​」而第4項的塔悠路地下道，由於出入口影響平面車流，必須得考量配套方案，否則只是將內科的車流引流至松山塞車。​

黃珊珊強調，內科是都市計畫問題，6萬人空間裝了15萬人，除了興建環狀線、改善聯外交通之外，更要釋出空間改善人口飽和的問題，過去民進黨選舉時主張的松機遷移政策就是一個方式，主導權也在中央，台北市長柯文哲也沒反對，「但現在到底是做還是不做？如果不做，就請先承認你們（中央）當年就是在騙選票。」​

最後，黃珊珊酸說，「四體不勤，三吋之舌，兩光金句，一事無成，這是我的評語。」