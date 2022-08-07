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挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天出席中壢區模範父親表揚大會，認為張不需用粗暴言語貶低別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖、陶本和／綜合報導

桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文爭議，時任新竹市長期間負責的新竹棒球場改建也問題不斷，也讓林智堅的民調、好感度跌落谷底，但根據《DailyView網路溫度計》最新好感度民調發現，林智堅的好感度由黑翻紅，自7月底的慘澹墊底，在8月初成功反超，領先國民黨參選人張善政、民眾黨參選人賴香伶近3%。

從《DailyView網路溫度計》最新好感度民調發現，林智堅7月底好感度僅70.25，落後於賴香伶的73.35、張善政74.17，而在八月初一路翻紅，最新8月6日的民調中，林智堅在好感度數據拿下76.34，領先張善政73.72、賴香伶73.42。

數據顯示，林智堅七月底因身陷論文、球場風波，好感度原先墊底，更分別落後張善政、賴香伶將近4%，但在8月初好感度急起直追，三人互有領先、民調波動不大，直到論文、球場爭議漸消，三人選戰回歸市政攻防、地方行程造勢後，林智堅才一次拉開近3%的差距。

綠營地方人士解釋，論文事件對林智堅的選情衝擊其實沒有外界想像的大，在鄭文燦模式下，桃園市民在乎的反倒是看不看的到候選人。該人士進一步指出，林智堅選舉行程滿檔且遍布各個行程區，參加的活動早已超過兩百場，近期更推出具體的育兒政策來爭取選票。此次民調顯見勤走基層、端出政策的策略已讓他從爭議案件中慢慢抽身。

綠營人士指出，對比林智堅，張善政早早宣布參選但好感度卻一直沒有起色，除了國民黨內部整合問題，張善政眼高手低的個性導致他常常「神隱」，「藍的議員參選人常常碰到林智堅，大家反而都在問張善政在哪」張甚至有時在最忙碌的週末還沒有公開行程，「難道連普渡都不用跑？」，顯然張善政還躺在自己的舒適圈內。

該滿意度調查模型分析方式非採傳統抽樣之民意調查，係將蒐集之資料庫予以分析，無母體數、樣本數限制。本模型係運用大數據關鍵引擎，透過深度學習與AI人工智慧技術，使用斷字切詞(Word Segmentation)、語意分析(Semantic Analysis) 、即時情緒分析(Real-Time Sentiment Analysis)等技術，汲取網路上相關討論文章，將文章分為正面、負面、中立三種情緒，計算網路聲量。

好感度分數部分，則為綜合評估網路聲量與網友語意情緒，分析各熱門候選人的網友評價。各熱門候選人的情緒、聲量皆經過標準化分數處理，得出好感度分數，再進行各縣市候選人彼此的比較，評量不僅需要聲量高，而且是好評要高，負評要低。好感度分數範圍在0-100分之間，分數越高，表示整體網友對於該位候選人的好感程度越佳。

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關鍵字：

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