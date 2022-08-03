陪同裴洛西午宴　蔡英文請假缺席中常會

▲總統蔡英文接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，總統蔡英文今（3日）因接待訪團成員午宴，特向中常會請假，由中常委、立法院黨團總召柯建銘代理主持會議。另據轉述，包括黨秘書長林錫耀、柯建銘等人都在會中談及裴洛西訪台一事，柯更重述裴洛西「勇者無懼」等語，讚美她敢站在全世界最有權勢政治人物的對立面。

此外，民進黨中常會今天邀請台北海洋科技大學副校長呂曜志以「近期國際物價趨勢的觀察」為題進行專案報告。

呂曜志指出，台灣物價相對穩定的4大優勢，包含民生物資自給率高，耐久性消費品的進口來源，也是價格十分競爭的國家；國內廠商市場結構分散，削價競爭傾向高，實體通路與電商通路多元，消費者長期習於比價；國產民生產品大部分以內銷為主；2020年至2021年經濟成長率高。

呂曜志提醒，台灣仍有一些潛在挑戰，例如消費者容易受到不正確的資訊影響，以及進口來源集中的關鍵工業原料與零組件，如果遭受到特定國家政治因素影響，風險較高。

對此，柯建銘聽取報告後裁示指出，這兩年多來，世界各國的經濟活動普遍受到疫情的衝擊，台灣因為全民努力防疫有成，經濟得以持續發展，依據國際貨幣基金預測顯示，今年台灣人均GDP將可望超越韓國，這樣的結果，受到國際矚目與肯定，而在昨日來訪的裴洛西議長也特別稱許台灣的優異表現，並稱台灣是自由、民主的「韌性之島」。

柯建銘表示，後疫情時代，國際之間交流雖已逐步恢復正常，但外部經濟及政治情勢依然險峻，今年世界面對烏俄戰爭和能源上漲等挑戰，各國經濟成長預測皆處下調趨勢，且通膨大幅升高，在這種狀況下，台灣物價亦受到影響。

柯建銘說，穩定基本民生物價，一直是政府重要政策目標。面對這波挑戰，行政院也已採取相關因應措施。而從相關比較數據顯示，台灣在各國通膨指數與經濟成長率仍有優於他國的表現。未來，民進黨政府也將持續努力，密切掌握後續情勢發展，做好一切因應，以減緩國際情勢對於民生物價的衝擊。