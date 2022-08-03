「要有無比的道德勇氣」　柯建銘讚裴洛西：世界民主典範

▲裴洛西今天上午拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（3日）表示，裴洛西一直是他長期關注與學習的對象，她「勇者無懼」，無懼於中共恐嚇，堅持自己的價值與理念，才有訪台此行，「敢站在全世界最有權勢政治人物的對立面，是要有無比的道德勇氣，及自由民主理念的貫徹」。

柯建銘今天透過臉書，還原與裴洛西會面過程。他表示，裴洛西此行深化台美之間堅若磐石的友誼及合作，未來不管世界局勢的變化，這個方向是會持續下去，台美在亞太和平、印太戰略的架構上，深化全方位的合作，是台美兩國間的共同目標。

柯建銘表示，他做為國會最資深立委，及執政黨最久任的總召，因為共同職業的關係，裴洛西過去的表現，一直是他長期關注與學習的對象。他並以「勇者無懼」、「世界民主的典範」等語形容裴洛西說，在全球大變局下，裴洛西無懼於中共恐嚇，堅持自己的價值與理念，才有此行；1991年議長在天安門廣場悼念64天安門事件，被中國驅逐出境，也抗議前總統柯林頓給中國「永久最惠國待遇」，是漠視中國對人權的侵害，也對前總統川普不假辭色的調查。

柯建銘直言，「我認為裴洛西議長敢站在全世界最有權勢政治人物的對立面，是要有無比的道德勇氣，及自由民主理念的貫徹」，這是政治人物對自己信仰，一以貫之，始終如一的堅持，當然是「勇者無懼」，也是「世界民主的典範」，尤其在全球大變局時刻，有一錘定音之效，影響深遠，必留史冊。

此外，柯建銘在會談中也向裴洛西分享總統蔡英文的抗中保台、轉型正義的實際作為，包括完成「國安五法」修正等任務，並讚許裴洛西訪問「景美人權園區」，與台、港、中人權人士對話。他坦言，這讓他特別感動，世界的政要，美國憲政上第三重要的議長，居然有此行程，意義非凡，代表對人權重視與獨到的眼光。