統派串連抗議裴洛西訪台　陸國台辦力挺：胸懷民族大義的正義之舉

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台期間，包括統促黨、新黨等統派團體在君悅酒店及部分參訪點位聚集抗議。大陸國台辦發言人馬曉光今（3）日表示，島內反對台獨、主張統一的政黨、團體和人士紛紛就佩洛西（裴洛西，下同）竄訪台灣表達抗議，「這是胸懷民族大義的正義之舉...我們對此表示由衷贊賞和充分肯定。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者蔡儀潔攝）

馬曉光指出，島內反對「台獨」、主張統一的政黨、團體和人士紛紛就佩洛西竄訪台灣表達抗議，揭露佩洛西為個人政治私利挑動台海緊張局勢，玩弄台灣民眾，禍害台灣的卑劣伎倆；抨擊蔡英文及民進黨當局勾連外部勢力，蓄意升高兩岸對立，不斷謀「獨」挑釁的惡劣行徑。

▲張安樂率領統促黨支持者前往新店景美人權園區抗議裴洛西。（圖／記者陳雕文攝）

馬曉光強調，這是胸懷民族大義的正義之舉，反映了台灣民眾拒絕外部勢力操弄，拒絕民進黨當局裹挾，要和平、要發展、要過好日子的廣泛民意，「我們對此表示由衷贊賞和充分肯定。」

▲新黨台北市議員侯漢廷。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

裴洛西訪台期間，統促黨總裁張安樂（白狼）率領支持者在君悅酒店外抗議，隔天還出現在新店景美人權博物館外舉標語；新黨主席吳成典則是和台北市議員侯漢廷一同率領支持群眾在君悅酒店外抗議，譴責民進黨政府接待裴洛西的行為是「下跪投降」。