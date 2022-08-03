快訊／蔡英文送鳳梨酥當見面禮　「希望裴洛西能感受台灣味」

▲蔡英文送裴洛西鳳梨酥當見面禮。（圖／翻攝蔡英文IG）



記者杜冠霖／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日展開在台行程，總統蔡英文特別送上鳳梨酥當見面禮，蔡英文表示，希望裴洛西能在一天的參訪中，感受到台灣味。據了解，蔡英文中午在台北賓館設宴款待訪團，餐會中也特別準備了裴洛西最愛的「黑巧克力冰淇淋」。

裴洛西此次來訪，蔡英文表示，自己也送上台灣有名的甜點鳳梨酥，希望她在這一天的參訪中，能感受台灣味。也希望台灣和美國互相扶持，做彼此堅實的夥伴，一起讓民主的光芒更加閃耀。

蔡英文指出，過去出訪過境美國時，都會接到裴洛西議長電話，彼此曾針對台美議題交換意見，「謝謝裴洛西議長，長期以來堅定捍衛民主自由，努力守護人權價值，對於違反民主價值的言行，更是勇於挺身對抗，令人印象深刻，也很感動。」

而裴洛西過去曾向媒體透露，自己最愛的就是「巧克力」，而且連早餐都要來一份「黑巧克力冰淇淋」。過去，她接受美國深夜脫口秀節目《The Late Late Show with James Corden》（詹姆士·柯登深夜秀）訪問時，就跟外界分享她最愛的「巧克力」。

因此，這次裴洛西訪問台灣，連網路上都有網友在討論，「裴洛西早餐都吃哪牌子冰淇淋的八卦」。對此，蔡英文3日上午與裴洛西會晤結束後，在台北賓館設宴款待訪團，據了解，在餐會中我方貼心準備裴洛西最愛的「黑巧克力冰淇淋」。