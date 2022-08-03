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社會 社會焦點 保障人權

裴洛西抵人權園區！白狼率統促黨喊「滾回去」　遭警方2度舉牌警告

記者陳雕文、林冠吟／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵達台灣，為25年來首位訪台的美國眾議院議長。3日下午2時40分許，她前往景美人權園區參觀，並將拜訪林榮基、李明哲與吾爾開希等人。警方為防有心人士鬧事，也提前在景美人權園區部署至少130名警力，荷槍實彈守在園區門口。不過裴洛西前腳才剛到，張安樂就率領統促黨一干人等，在園區前舉牌抗議，「裴洛西滾回去」，新北警也2度舉牌警告集會違規，準備要將統促黨驅離。

▲▼白狼張安樂率領統促黨一干人等前往景美人權園區抗議，要裴洛西「滾回去」，遭警方二度舉牌警告。（圖／記者陳雕文攝）

▲白狼張安樂率領統促黨一干人等前往景美人權園區抗議，要裴洛西「滾回去」，遭警方二度舉牌警告。（圖／記者陳雕文攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間搭乘專機抵台，引起國際間關注，此次裴洛西來台行程除與總統蔡英文會面並進行午宴外，同時在3日下午2時40分前往景美人權園區參觀，並拜會銅鑼灣書店老闆林榮基、曾因「涉嫌顛覆國家政權罪」而遭中共逮捕判刑5年的李明哲、被中共政府通緝的民運人士吾爾開希等人。

▲▼白狼張安樂率領統促黨一干人等前往景美人權園區抗議，要裴洛西「滾回去」，遭警方二度舉牌警告。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼白狼張安樂率領統促黨一干人等前往景美人權園區抗議，要裴洛西「滾回去」，遭警方二度舉牌警告。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼白狼張安樂率領統促黨一干人等前往景美人權園區抗議，要裴洛西「滾回去」，遭警方二度舉牌警告。（圖／記者陳雕文攝）

此次裴洛西來台也引起我國政府當局的高度重視，更引起對岸強烈不滿，幾乎將台灣周圍海空域包圍，宣稱進行實彈演練射擊；更有網友發現裴洛西來台後，3日全台有多間7-11門市電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」、台鐵新左營站更出現「老巫婆竄訪台灣」簡體字樣，引發外界譁然。

裴洛西中午結束午宴後，前往景美人權園區參觀一事，為避免意外發生，警方也繃緊神經，部署至少130名警力，各個荷槍實彈提前至園區排查，為的就是要阻擋陳抗團體到場出現脫序行為。據了解，藍天行動聯盟、統促黨、全民拔菜總部，都將會到場陳抗。

不過裴洛西前腳才剛進園區內，白狼張安樂就率領統促黨一干人等站在園區門口前大聲抗議，主張裴洛西來台將引起台海戰爭，「要裴洛西滾回去」。警方見統促黨大陣仗也不敢掉以輕心，2度舉牌警告張安樂與其統促黨違反集會遊行法，若不解散將進行驅離，而張安樂面對警方警告，則回嗆員警，「我們來這裡是要訴說權益，我們在這裡有人權，你們沒有資格命令我。」

警方也針對統促黨再次提出警告，表示因集會時間過長，再強調若不解散將強制驅離，但張安樂仍淡定，保持微笑向警方表示，「我有暴動嗎？」完全不甩警方警告。

警方指出，由於景美人權文化園區位於新北市新店，因此將交由新北市警局與外交部共同管理園區維安，警方也不敢大意，提前在中午12點至下午5點，部署上百名警力入駐，以在陳抗團體隨裴洛西抵達進行抗議時，若出現脫序行為得以在第一時間即時阻止。

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