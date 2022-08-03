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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西口譯妹是AIT員工！　網態度大翻轉：沒事了大家可以散

記者張鈜閔／綜合報導

口譯妹搶裴洛西話爆紅！真實身分爆是美國在台協會（AIT）的員工，原本罵成一團的網友看完都驚呆，直呼「AIT的人，沒事了，大家可以散會了！」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，今（3日）上午拜會立法院時，口譯員的麥克風疑似出了點狀況，現場工作人員緊急更換後，當時裴洛西已舉起麥克風準備要發言，但口譯員未注意到直接搶話，表示麥克風已換好了，甚至每當裴洛西講到一些輕鬆有趣的部分，旁邊的口譯員都會開懷大笑，網路上罵翻，直言「丟臉、不專業」。

《ETtoday新聞雲》稍早報導「裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光」，以往的口譯工作多由外交部負責，不過此行為求精準，是由美方安排翻譯，該名口譯則是美國在台協會（AIT）的員工，過去也經常協助AIT處長孫曉雅的翻譯工作。

口譯妹的身分一出，PTT反應熱烈，轉載的新聞馬上被推爆，網友態度大變，紛紛留言直呼「AIT的人，沒事了，大家可以散會了！」、「原來是美國人呀，立場大變！」、「我個人覺得他不做作笑的又自然散發一股特別的氣質」、「自己人自己人 不敬禮解散」、「她感覺很可愛耶」、「AIT的人你敢嘴？」、「美國安排的 散會」，但也有網友依舊認為「AIT該開除她了吧？」、「AIT員工照噴啊！」、「AIT是不是在搞？」、「AIT表示:這鍋要我擔？」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，立院口譯妹(右)意外成焦點。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，立院口譯妹(右)意外成焦點。（圖／路透）

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