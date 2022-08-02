張善政公布第一波競選主視覺　7主題中英文、全市13區都入列

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天前往蘆竹區福隆巖，虔心向神明祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨市長參選人張善政今（2）日下午前往蘆竹區福隆巖捻香祭拜，並與地方人士座談尋求支持，祭拜儀式後張善政公布第一波競選團隊設計的競選主視覺，以「善」字搭配中英文各7個視覺主題，如「科技」、「航空城」等，另搭配桃園英文名字彰顯政策方向與內容，這些創新設計均來自競選團隊集體創作。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天公布第一波競選主視覺，衣服上有「桃園」與「善」字。

張善政表示，最新公布的第一波競選主視覺，在衣服上有個「桃園」，然後有個「善」字，「善」有13個節點，剛好代表我們桃園13個區。也如我的名字有個「善」字，這與桃園結緣，就是有這個巧合，非常讓人高興的巧合。第二，視覺想傳達的就是桃園的英文，配了7個字母、7種顏色，每個字母都代表將來想要去桃園做的事情。

7個字母包括「科技」、「航空城」、「開放」、「年輕」、「團結」、「富足」、「自然」，剛好呼應到桃園這七個英文字的自首。這個主視覺一方面以他的名字特色，二方面用桃園英文名字來彰顯政策方向與內容，他說，這個主視覺是我們相當自豪的一個設計。

由於對手在上週已推出競選團隊架構，包括主任委員、競選總幹事等等，讓藍營支持者有些憂慮。張善政指出，競選團隊將很快會公布，這部分會很快宣布，請大家放心，不要著急。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天前往蘆竹區福隆巖，向到場香客握手致意。

至於林智堅今天早上再提論文抄襲爭議，在陳明通發表聲明後已經水落石出，還指稱國民黨已經亂一個月了。張善政認為，論文是亂一個月，因為他們自己講不清楚。「我們已說過非常多次、非常多次、非常多次，陳明通與林智堅為什麼不去台大面對學術審定委員會的會議與質疑，反而一直在外面放話，這才是亂源。」

另外針對美國眾議院議長裴洛西外傳今晚將抵台訪問，大陸方面則祭出禁令，張善政強調，「第一點，我們當然歡迎台灣的老朋友來台灣。第二點，來訪過程裡面，我們希望各方都維持善意，就這麼簡單。」

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