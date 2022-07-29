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張善政喊話「讓桃園變得更好」　呂玉玲破冰籲支持國民黨候選人

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日上午出席中央軍事院校校友會，向在場出席者打招呼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日上午出席中央軍事院校校友會，向在場出席者打招呼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日出席桃園市中央軍事院校校友會「母親節」表揚大會，張善政表示，中央軍事院校培養出來的朋友，具備的最大特質是「實在」、「不會說假話」，這樣的特質也是他個人特質，在這種共同的目標、理念之下，我們一起打贏這場選戰、一定能拿回桃園，讓桃園變得更好；會上，立委呂玉玲稍早前也到場呼籲，全力支持國民黨提名候選人，讓我們有力量來制衡現在的政府。

桃園市中央軍事院校校友會共表揚20位模範母親，由校友會理事長羅吉源中將主持，包括國防管理學院、陸軍官校、海軍聯校、政戰學校、空軍聯校、中正理工學院、823戰友等校友會成員出席，立委呂玉玲、魯明哲、黃國園黨部主委蔡忠誠、市議員黃敬平、黃婉如、舒翠玲等民代也出席。

▲國民黨籍立委呂玉玲出席中央軍事院校校友會，向在場人士籲請全力支持國民黨提名候選人，包括市長、議員與里長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍立委呂玉玲出席中央軍事院校校友會，向在場人士籲請全力支持國民黨提名候選人，包括市長、議員與里長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂玉玲先到場致詞時指出，年底的選舉，非常非常地重要，玉玲拜託大家全力支持國民黨提名候選人，不管是我們的市長、議員與里長，讓我們有力量，來制衡現在的政府，讓我們有力量來對抗現在的政府，讓他們知道他沒做錯了。

魯明哲也說，民主政治就是政黨政治，政黨有競爭本來就是民主現象，今天國民黨桃園市長參選人張善政到達會場，除向各位前輩致意外，也要向各位拜託，今年11月26日要借重大家手上那一票來支持張善政。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日上午出席中央軍事院校校友會，向在場人士爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日上午出席中央軍事院校校友會，向在場人士爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政壓軸表示，中央軍事院校培養出來的朋友，具備最大特質就是實在與不會說假話，如果在軍事訓練裡面，培養補出實在、誠信的作法，打仗可能打贏嗎？不可能打贏的，打仗不可能走捷徑。

張善政還說，自己的特質跟與會者相同—講究誠信、做事實在，在相同特質之下，將來桃園的市長，要將誠實的特質發揮得淋漓盡致，在這種共同的目標、理念之下，我們一起打贏這場選戰、一定能拿回桃園！讓桃園變得更好，打造一個新的桃園。

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張善政呂玉玲魯明哲中央軍事院校校友會讓桃園更好

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