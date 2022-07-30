張善政健走會場外爭取民眾支持　再批民進黨干預學術

▲張善政站會場外爭取健走民眾支持，熱情民眾要求合照。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局30日於大園國際高中，舉辦「2022大家來健走、無菸新生活」健走活動。國民黨桃園市長參選人張善政為示支持主辦單位保持行政中立，於參加健走民眾返回會場後，一度站在會場外、校門口向民眾問好，後來才與同黨籍市議員徐其萬共同進入會場，也吸引許多民眾競相合照。

▲市議員徐其萬陪同進入會場。（圖／記者楊淑媛攝）

針對媒體詢問網路看好度勝過對手？張善政表示，網路的民調，如果是他領先的話，對他是一個很好的鼓勵。不過，他還是會繼續勤走基層，認識更多的桃園鄉親。另外，對於林智堅論文門事件，台大社科院前院長臉書發文，呼籲教授公平客觀，拿出學者良心說，有何看法？

▲熱情民眾競相合照、並紛紛比讚喊加油。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政說：之前就提過，不能接受民進黨政府想要把政治的黑手，去干預學術的尊嚴、學術的倫理，台大社科院前院長講的話，反應絕大多數學術界人士的心聲，希望民進黨政府能夠聽進去。

桃園市政府衛生局舉辦「2022大家來健走、無菸新生活」健走活動，於今日上午8:30展開後，出席活動的副縣長李憲明、衛生局副局長蘇柏文、市議員徐其萬等人即相繼離開會場，參加健走的民眾約莫於9:30左右，陸續返抵大園國際高中大操場的主會場，並於主會場進行約30分鐘的摸彩活動。

張善政則於9:40抵達大園國際高中，一開始只站在校門口向陸續離開會場的民眾問安，經同黨籍市議員徐其萬知悉主動趕抵現場陪同，才進入會場向參加健走民眾爭取支持。