投宿摩鐵遇臨檢　桃園男要通緝女友快跑！拉扯警害摔倒下場曝

▲桃園市傅姓男子今年1月間與女友投宿摩鐵遇上警方臨檢，傅男明知女友因案遭通緝，掩護女友逃逸拉住員警斜肩包包導致摔倒，被依妨害公務罪嫌送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市傅姓男子今年1月間與李姓女友在桃園市某摩鐵投宿，晚間中壢警方據報前來臨檢，傅男察覺員警到場時，先擋住員警掩護女友逃離，還對女友說「先走」等語，員警見狀欲上前攔阻時，傅拉住員警的斜肩包包，導致摔倒在地，員警起身後，李女已逃離現場，傅男被妨害公務罪嫌送辦。桃園地院法官審理時，傅男否認犯行，辯稱不知便衣男子是員警等語，法官審結依妨害公務執行罪，判傅男拘役50日，還可上訴。

檢警調查，37歲的傅姓男子與李姓女子為男女朋友關係，2人於今年1月10日晚間6時許，在中壢區某摩鐵住宿，中壢警分局內壢派出所張姓警員接獲「通緝犯將入住該旅館」情資，前往旅館臨檢。見傅男與李女在摩鐵1樓門口交談上前盤查，傅男明知李女為通緝犯，為掩護李女逃離，先阻擋執行公務之張姓警員，再轉身對李女說：「先走」，李女拔腿狂奔，傅男則拉扯警員隨身斜肩包，導致其摔倒在地，李女乘隙逃離，張姓警員則依妨害公務現行犯將傅男逮捕送辦。

桃園地院法官審理時，傅男坦承有上述客觀事實，但矢口否認有何妨害公務犯行，辯稱「我知道張是警察，但當時他沒穿制服，不知道他是不是在值勤，他也沒說要逮捕李女，我是跑步時不小心勾到警察肩帶，沒有拉扯警察之意思，我也不知道李女是通緝犯，警察當時也沒說」。

法官查出，傅男在警詢、偵訊所為不利於己之供述外，員警則提供職務報告、監視器影片光碟與影片截圖、上開背包斷裂毀損之照片、檢察官勘驗筆錄、另案通緝犯李女之通緝簡表等佐證，檢警亦查出，傅男坦承當時有出言叫通緝犯李女「先走」等語，足認其係為幫助另案通緝犯逃跑之事實，傅男辯解均屬卸責之詞，足難採信。

法官審酌，傅男明知警員正依法執行職務，漠視國家公權力存在，恣意對警員施以阻擋及拉扯等行為，且犯後否認犯行，參酌其前有多次因竊盜為法院判處罪刑確定之品行，依妨害公務執行罪，判處拘傅男役50日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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