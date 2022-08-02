林智堅桃園南門市場拜票　巧遇竹市鐵粉遷戶籍力挺

▲民進黨桃園市長參選人林智堅一早在鄭文燦陪同下，前往桃園區南門市場向攤商拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅2日前往桃園區南門市場掃街，桃園市長鄭文燦在上班前也陪同到場，不少攤商都爭相合影，也有攤商拿出包子、菜頭、鳳梨送給林，祝福好彩頭、好運旺旺來；林智堅指出，過去一個月選舉過程中可說烏煙瘴氣，掃街過程還遇到從新竹北上的朋友，為表達支持已將戶口遷至桃園，就是為了投給他一票，讓他備感溫暖。

林智堅今天到桃園區歷史最久之一的傳統市場－南門市場拜票，市長鄭文燦也抽空在上班前陪同，另外也有多名市議員參選人黃家齊、黃瓊慧、李柏瑟、朱智菁等也到場陪同。

林智堅表示，過去一個月選舉過程中可說是烏煙瘴氣，但他在掃街過程感受不少民眾鼓勵，還曾遇到從新竹北上的朋友表達支持，其中有位女士說「自己戶口已遷到桃園，就是為了投林智堅一票」，讓他備感溫暖，也顯現自己在新竹市施政成果受到肯定。

身兼競選團隊主委的市長鄭文燦說，選擇南門市場當作掃街拜票的第一站，是因這裡是桃園市民每天生活重要地點，也是庶民生活縮影。一個受到肯定的政治人物在市場必然受到歡迎，今天民眾的反應，也顯現桃園鄉親對林智堅的肯定。

林智堅強調，有經驗會做事的人才能改變一座城市，未來會持續勤跑基層傾聽民意，將民眾的聲音轉化為政見與牛肉，用正面選舉推倒負面選舉文化。

此外，針對美國眾議院議長裴洛西可能訪台，林智堅認為，裴洛西議長訪台可展現台美關係堅若磐石，許多美國科技大廠供應鏈都落腳在桃園，未來若當選市長，將持續強化桃竹科技廊帶，讓台美半導體夥伴關係更為緊密，深化台灣與美國的夥伴關係。

鄭文燦也表示，裴洛西議長對台灣關係法很支持，這次訪台是來表達美國國會對台灣的支持，對台灣在國際社會上生存發展有很大的加分作用，她是台灣人的好朋友，不論朝野都應一致歡迎他們。

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