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林智堅桃園南門市場拜票　巧遇竹市鐵粉遷戶籍力挺

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天一早，在市長鄭文燦陪同下前往桃園區南門市場向攤商拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅一早在鄭文燦陪同下，前往桃園區南門市場向攤商拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅2日前往桃園區南門市場掃街，桃園市長鄭文燦在上班前也陪同到場，不少攤商都爭相合影，也有攤商拿出包子、菜頭、鳳梨送給林，祝福好彩頭、好運旺旺來；林智堅指出，過去一個月選舉過程中可說烏煙瘴氣，掃街過程還遇到從新竹北上的朋友，為表達支持已將戶口遷至桃園，就是為了投給他一票，讓他備感溫暖。

林智堅今天到桃園區歷史最久之一的傳統市場－南門市場拜票，市長鄭文燦也抽空在上班前陪同，另外也有多名市議員參選人黃家齊、黃瓊慧、李柏瑟、朱智菁等也到場陪同。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天前往桃園區南門市場向攤商拜票尋求支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅表示，過去一個月選舉過程中可說是烏煙瘴氣，但他在掃街過程感受不少民眾鼓勵，還曾遇到從新竹北上的朋友表達支持，其中有位女士說「自己戶口已遷到桃園，就是為了投林智堅一票」，讓他備感溫暖，也顯現自己在新竹市施政成果受到肯定。

身兼競選團隊主委的市長鄭文燦說，選擇南門市場當作掃街拜票的第一站，是因這裡是桃園市民每天生活重要地點，也是庶民生活縮影。一個受到肯定的政治人物在市場必然受到歡迎，今天民眾的反應，也顯現桃園鄉親對林智堅的肯定。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天在南門市場向攤商尋求支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅強調，有經驗會做事的人才能改變一座城市，未來會持續勤跑基層傾聽民意，將民眾的聲音轉化為政見與牛肉，用正面選舉推倒負面選舉文化。

此外，針對美國眾議院議長裴洛西可能訪台，林智堅認為，裴洛西議長訪台可展現台美關係堅若磐石，許多美國科技大廠供應鏈都落腳在桃園，未來若當選市長，將持續強化桃竹科技廊帶，讓台美半導體夥伴關係更為緊密，深化台灣與美國的夥伴關係。

鄭文燦也表示，裴洛西議長對台灣關係法很支持，這次訪台是來表達美國國會對台灣的支持，對台灣在國際社會上生存發展有很大的加分作用，她是台灣人的好朋友，不論朝野都應一致歡迎他們。

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