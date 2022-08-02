桃園+2027！市府提醒民眾注意BA.5變異株威脅

▲桃園市政府衛生局長王文彥今天指出，中央流行疫情指揮中心公布今（2）日桃市新增2,027例本土個案，其中昨天公布2例BA.5亞變異株本土社區感染病例，民眾仍須注意BA.5帶來威脅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（2）日公布桃園市新增2,027例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨天8/1的1,840例，約上升10.16%；有鑑於中央疫情指揮中心昨天再公布2例BA.5亞變異株本土社區感染病例，籲請市民仍須注意BA.5帶來之威脅，應做好必要的防疫措施。

王文彥表示，中央流行疫情指揮中心今（2）日公布桃園市新增2,027例本土個案，其中65歲以上個案占7.99%、18歲以下個案占19.83%；全國今新增2萬3,302例，相較上週7/26(二)24,790本土案例，下降約6%，較昨日8/1的1萬6,352例，上升約42.50 %。

王文彥說：「值得注意的是，中央疫情指揮中心昨天再公布2例BA.5亞變異株本土社區感染病例，民眾仍須注意BA.5帶來之威脅，應做好必要防疫措施。此外，桃園市居家照護目前在案數共1萬6,594人，照護案件累計52萬3,699人，已完成52萬1,952人，累計完成率約99.7 %。」

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王文彥強調，截至8月1日為止，桃園市專責ICU開設42床、收治32人、空床數10床；專責病房441床，收治167人，空床數274床，另外，收治比率約37.9%，顯示桃園市醫療能量能充裕。

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