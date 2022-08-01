貼心獲婦女姊妹好評　張善政：做事不能走捷徑、抄別人

▲中壢區婦女會幹部準備粽子，祝張善政高票當選。（圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政1日於中壢區婦女會幹部會議表示，年底選舉「價值觀」是重要關鍵，這一票投下去要對下一代有交代。他認為，做事情、做學問都要實事求是「不能走捷徑，也不能抄別人，要給孩子樹立好榜樣，蓋房子也要一步一腳印，才能讓住戶住的安心。」籲請桃園鄉親，用選票來選擇事實求是、認真負責的張善政。

張善政今天一抵達葉明月服務處，婦女會幹部們便趨前將「善哥」圍了起來。現場除市議員葉明月、過嶺里里長張桂珠、五福里里長林賴玉英外，還有30多位中壢區婦女會幹部與會。看到姐妹們在戶外熱情相迎，張善政突然有點害羞起來，連忙說道：姐妹們辛苦了，大家趕快到屋內，避免中暑！

一旁的婦女會幹部私下表示，「善哥人很貼心，很能體諒，從小細節就能看出來，未來一定是一位好市長。」現場婦女會幹部除振臂高呼「凍蒜」之外，也特地準備粽子，預祝市長參選人張善政高票當選，帶領桃園成為安居樂業的微笑之都。

市議員葉明月表示，「善哥」張善政學經歷及各方面人品都經得起社會檢驗，因此呼籲所有支持國民黨的鄉親及中間選民，能夠團結一致支援張善政，期張善政來帶領大家邁向新世紀，讓桃園更好。