張善政出席富岡鐵道藝術節　憶兒時「牙膏盒做模型」

▲張善政出席富岡鐵道藝術節，看到CK124趕緊開心捕捉畫面。（圖／張善政競選團隊提供）



記者楊淑媛／桃園報導

身為資深鐵道迷、看到CK124蒸汽老火車緩緩進站，國民黨桃園市長參選人張善政，30日於出席2022桃園楊梅富岡鐵道藝術節活動表示，蒸汽火車頭如今在各國都是「鐵路復古文化」的代表，台灣的CK124也不例外，而他小時候只能用牙膏盒做模型，工作有收入後，買過最貴的模型是「電源車」，兒時美好記憶瞬間都湧上來。

2022桃園楊梅富岡鐵道藝術節活動，主辦方30日特地安排型號CK124的國寶級蒸汽老火車，載著民眾從中壢站行駛到富岡站。為了一睹蒸汽老火車風采，張善政特地搭乘區間車，提前半小時抵達富岡站，和現場的鐵道迷一同迎接CK124的到來。下午1時30分，響亮的汽笛聲從遠方響起，不斷有蒸汽飄向空中，之後，便是充滿復古風情的黑色火車頭出現在大家眼前。

張善政立刻拿出手機，紀錄這一刻。他表示，自己從小就是鐵道迷，以前沒有錢買模型，就自己用牙膏盒做模型，「從初中到高中的火車模型，都是用牙膏盒，外面貼紙，然後用色筆塗顏色。」

一直到後來，稍微有點收入了，剛好兒子那時也可以玩玩具，才開始買火車模型，想說可以父子同樂，「後來發現，我比小孩更有興趣，到現在，投資了不少模型火車。」張善政還透露，自己買最貴的一個火車模型，一節車廂就要新台幣4000元，「早年鐵路還沒電氣化的時候，都有一節車廂叫電源車，所有客車的電，都是靠上面柴油發電機的電供電，我買的第一個電源車的模型，要自己組裝，那一組模型要台幣4000元，是我買過單價最貴的模型火車。」

在區間車上，張善政還當場「開課」，介紹CK124的背景，當時是台鐵初期主要的火車頭，後來隨著鐵路電氣化，蒸汽車頭逐漸被淘汰，「蒸汽火車頭如今在各國都是鐵路復古文化的代表，台灣的CK124也不例外，不過，這個蒸汽車頭的馬力、大小，和歐洲或美國的復古蒸汽車頭相比還是比較小。」

談到鐵道文化的保存，張善政坦言，真的很不容易。他表示，早年的蒸汽火車頭不只CK124，不過，只復古了少數幾部，「駕駛蒸汽車頭的火車司機，人才也少，尤其蒸汽車頭非常辛苦，要有一個人不斷鏟煤，那是非常辛苦的工作。」

他打趣地說，世界上有些國家，蒸汽火車頭在跑的時候，會被環保單位查緝是冒黑煙，「台灣好像環保單位還有點彈性，還不錯！」張善政出席富岡鐵道藝術節活動，同黨籍的市議員周玉琴、涂權吉、陳美梅等人亦到場陪同。