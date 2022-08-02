BA.5將大流行！醫示警「台灣另1流行病」恐爆發　5症狀教你分

▲除了新冠病毒外，也要小心登革熱感染。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣將迎來BA.5挑戰，但醫師指出，連日高溫陣雨，也是登革病毒、病媒蚊最容易滋長的季節，屆時恐爆發登革熱疫情，不可輕忽。登革熱和新冠肺炎雖有相似症狀，不過登革熱可能會出現「皮膚紅疹，後眼窩痛、關節疼痛」等BA.5沒有的症狀，建議民眾可藉此做初步區分。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，連續性高溫、大雨過後，容易爆發登革熱疫情。根據監測資料顯示，東南亞入境的登革熱病例開始增加，加上國內氣溫偏高、鋒面及熱帶低氣壓擾動，黃軒表示，登革病毒和BA.5病毒疫情預計會上升。

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如何分辨自己是BA.5或登革病毒感染？黃軒表示，BA.5病毒常見的症狀依序為：喉嚨痛（58％）、頭痛（49％）、咳嗽無痰（40％）流鼻涕（40％）、咳嗽有痰（37％）、聲音沙啞（35％），打噴嚏（32％）、疲勞（27％）、肌肉疼痛（25％）、頭暈（18％）。

登革熱病毒常見的症狀與一般發燒類似，依序為：發燒（100%）、肌肉疼痛（97%）、頭痛（94%）、肛子痛（46%）、關節疼痛（23.6%）、咳嗽（14.8%）、不明出血（11.6%）、眼結膜充血（5.5%）、後眼窩痛（4.4%）、皮疹（3.2%）。

世界衛生組織也提醒，若有發燒症狀，並在發燒期間（2-7天）伴隨以下症狀中的2種，在登革熱疫情流行期間，就可能是登革熱病毒，包括劇烈頭痛、眼球後疼痛、肌肉和關節痛、噁心、嘔吐、淋巴腫大、皮疹等。

黃軒說明，登革熱和新冠肺炎有4個相似症狀，如發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心嘔吐。但登革熱，可能出現「皮膚紅疹，後眼窩痛、骨頭關節疼痛」、嚴重時也可能出現「口腔、皮下結膜出血症狀」，而BA.5病毒目前則未有這些症狀。

黃軒提醒，其實不僅新冠病毒有快篩，登革病毒也有試劑。醫生除會詢問就診者的旅遊接觸史外，也會使用快篩試劑輔助診斷，以及時通報，慬慎防疫。