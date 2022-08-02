估8／8疫情將反轉　沈政男：BA.5月底一定破萬

▲1日新增1萬6352例本土確診。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

1日新增1萬6352例本土確診，對此，精神科醫師沈政男解讀其中的意涵，8月8日有可能出現第一個反轉點，也就是不再下降，因為BA.5開始在社區傳播了。

沈政男在臉書表示，媒體說1萬6352例是2個月來的最低！事實上更大的意義是上周一是1萬6921例，等於本周一下降只有500多，乃2個月來最小降幅。

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沈政男指出，因此下周一會是多少？就是他先前所講的，8月8日有可能出現第一個反轉點，也就是不再下降，而是比1日的數目稍微高一些，因為BA.5開始在社區傳播了。

▼本土疫情趨緩。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，BA.5的社區案例占比為百分之2，這是因為定序了將近150個確診案例，結果發現3個BA.5案例（另有一例為同家人）；以1日1萬6000多例來看，百分之2大約是300多例。

沈政男說，而他6天前估計是100餘例，經過兩個潛伏期以後，以Rt值1.5來計算，差不多就是3、400例，以此Rt值繼續擴散，到了8月底BA.5一定會破萬。

沈政男表示，羅一鈞說因為有防火牆，所以社區目前只有散發案例，這當然沒錯，問題是防火牆最多就是把BA.5的R值壓到1.5，終究會擴散開來；至於BA.5致死率，當然會比BA.2低，因為沒打疫苗又未曾感染的高齡族群，比例只有先前的一半。

針對本土疫情，指揮中心指揮官王必勝則認為，以目前估計，下周應該是稍微下降或持平的狀況；在BA.5的觀察上，研判重點當然是重症跟致死率。