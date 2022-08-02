長新冠害人超喘！1樓爬不完　醫：吃威而鋼改善了

▲根據蘇一峰貼出的截圖，患者自述「走路就喘、非常喘，爬一樓爬不完。」（圖／翻攝蘇一峰臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，一名年輕人感染新冠後，「長新冠」很容易喘，結果吃「威而鋼」，感覺藥物治療有效。

蘇一峰1日在臉書說，該患者一層樓都爬到一半要休息，肺部X光正常，心電圖也正常，吃好多藥物都沒有效果，有時候吃藥反而更糟。根據他貼出的截圖，患者自述「走路就喘、非常喘，爬一樓爬不完。」

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蘇一峰指出，他給病人試看看「威而鋼」，改善肺部血流，患者感覺藥物治療有效！對此，有網友詢問，女性也可以吃威而鋼嗎？蘇回應「可以啊」。

▼許多人確診康復後出現「長新冠」。（示意圖／記者陳俊宏攝）



蘇一峰月前曾指出，臨床上許多確診者康復後，出現長新冠症候群，「會覺得喘不過氣來，偏偏肺部的X光都正常」，那到底是出了什麼問題？

蘇一峰說，這個令醫生頭痛的問題有了解答，一篇加拿大研究刊登在頂尖的影像學期刊《Radiology》上，找來COVID感染者與健康人比較，最終發現肺部的通氣沒有太大的影響，但是間質與血流卻產生了變化。

蘇一峰表示，因此即使照X光都正常，但是肺部的交換氣體和血流量都下降，當然就還是會容易喘，「這也提供給我們一個臨床上的重要方向」。當時他被網友問到，有無改善方法？他回應，肺部血流下降，或許可以試看看服用威而鋼改善。