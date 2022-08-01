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去年國旅人次「創10年新低」　觀光產值蒸發881億！外國客剩14萬人

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,遊客,旅客,景點,國旅,夜市,攤販,陸客,士林夜市,店面租金,士林區,逛街,人潮,經濟,房市,商圈,行人,消費,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲去年受到三級警戒影響，國內旅遊市場大受打擊。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局今日公布110年台灣旅遊狀況調查摘要，110年國人國內旅遊總次數為1億2602萬7000旅次，較109年減少4.6％，產值蒸發881億元，為100年以來新低紀錄。國際市場部分，110年來台國際旅客為14萬479人，較去年減少89.8％，為歷史新低。

觀光局表示，110年第1季國內疫情穩定，各縣市紛紛加碼提出各項旅遊補助措施，刺激國人從事國內旅遊，因此第1季12歲及以上國人的國內旅遊總次數成長18.95%。

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▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲去年第一季、第四季受到國旅補助政策影響，國旅市場稍有回溫。（圖／台東縣政府提供）

然而4月份於花蓮縣發生鐵路列車重大事故影響東部旅遊，緊接著5月新冠肺炎本土疫情升溫，為防範社區傳播擴大，中央流行疫情指揮中心於5月19日至7月26日提升全國疫情警戒至第三級，重創旅遊市場，第2季及第3季12歲及以上國人的國內旅遊總次數分別較上年同期負成長43.45%及24.88%。

而行政院及八大部會相繼於10月發行各類振興券，刺激國人消費，第4季12歲及以上國人的國內旅遊總次數則轉為較上年同期(安心旅遊國旅補助109年7月至10月)正成長2.21%。

110年12歲級以上國人的國內旅遊總次數為1.26億旅次，較109年負成長11.85%，含未滿12歲隨行同戶兒童為1.42億旅次，減少14.38%。另國人出國旅遊部分，依據內政部移民署資料顯示，全年出國總次數較109年負成長84.59%。

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