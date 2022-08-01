去年國旅人次「創10年新低」　觀光產值蒸發881億！外國客剩14萬人

▲去年受到三級警戒影響，國內旅遊市場大受打擊。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局今日公布110年台灣旅遊狀況調查摘要，110年國人國內旅遊總次數為1億2602萬7000旅次，較109年減少4.6％，產值蒸發881億元，為100年以來新低紀錄。國際市場部分，110年來台國際旅客為14萬479人，較去年減少89.8％，為歷史新低。

觀光局表示，110年第1季國內疫情穩定，各縣市紛紛加碼提出各項旅遊補助措施，刺激國人從事國內旅遊，因此第1季12歲及以上國人的國內旅遊總次數成長18.95%。

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▲去年第一季、第四季受到國旅補助政策影響，國旅市場稍有回溫。（圖／台東縣政府提供）

然而4月份於花蓮縣發生鐵路列車重大事故影響東部旅遊，緊接著5月新冠肺炎本土疫情升溫，為防範社區傳播擴大，中央流行疫情指揮中心於5月19日至7月26日提升全國疫情警戒至第三級，重創旅遊市場，第2季及第3季12歲及以上國人的國內旅遊總次數分別較上年同期負成長43.45%及24.88%。

而行政院及八大部會相繼於10月發行各類振興券，刺激國人消費，第4季12歲及以上國人的國內旅遊總次數則轉為較上年同期(安心旅遊國旅補助109年7月至10月)正成長2.21%。

110年12歲級以上國人的國內旅遊總次數為1.26億旅次，較109年負成長11.85%，含未滿12歲隨行同戶兒童為1.42億旅次，減少14.38%。另國人出國旅遊部分，依據內政部移民署資料顯示，全年出國總次數較109年負成長84.59%。