談及台海！李顯龍會見裴洛西　促「穩定美中關係」確保區域安全

▲ 新加坡外交部證實，美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）1日與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會談，下同。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾院議長裴洛西出訪亞洲，於8月1日凌晨4點21分抵達第一站新加坡，並與總理李顯龍和總統哈莉瑪會面。新加坡外交部指出，雙方在會談中討論了烏俄戰爭與兩岸關係等議題，而李顯龍也敦促裴洛西必須致力與中國建立「穩定」關係，因為穩定的美中關係對區域和平與安全極為重要。

新加坡外交部發布的聲明顯示，新加坡總理李顯龍和總統哈莉瑪與裴洛西會面時，肯定了美國與新加坡之間良好的長期夥伴關係，並就兩國之間的教育與人文合作進行討論。雙方也在會談中提及，兩國應在氣候變遷的前瞻性領域擴大雙邊合作，還針對如何加強美星兩國的社會凝聚力交換意見。

此外，李顯龍也高度讚揚兩國在國防、安全和經濟領域上強而有力的合作，同時對美國國會代表團對美國加強亞太地區的承諾表示歡迎。雙方代表團還就烏俄戰爭、兩岸關係、氣候變遷等關鍵國際議題進行交流。最後，李顯龍還強調，希望裴洛西能致力與中國建立「穩定」關係，因為穩定的美中關係對區域和平與安全極為重要。

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