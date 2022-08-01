　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

談及台海！李顯龍會見裴洛西　促「穩定美中關係」確保區域安全

▲▼ 新加坡外交部1日表示，美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

▲ 新加坡外交部證實，美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）1日與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會談，下同。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾院議長裴洛西出訪亞洲，於8月1日凌晨4點21分抵達第一站新加坡，並與總理李顯龍和總統哈莉瑪會面。新加坡外交部指出，雙方在會談中討論了烏俄戰爭與兩岸關係等議題，而李顯龍也敦促裴洛西必須致力與中國建立「穩定」關係，因為穩定的美中關係對區域和平與安全極為重要。

新加坡外交部發布的聲明顯示，新加坡總理李顯龍和總統哈莉瑪與裴洛西會面時，肯定了美國與新加坡之間良好的長期夥伴關係，並就兩國之間的教育與人文合作進行討論。雙方也在會談中提及，兩國應在氣候變遷的前瞻性領域擴大雙邊合作，還針對如何加強美星兩國的社會凝聚力交換意見。

▲▼ 新加坡外交部1日表示，美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

此外，李顯龍也高度讚揚兩國在國防、安全和經濟領域上強而有力的合作，同時對美國國會代表團對美國加強亞太地區的承諾表示歡迎。雙方代表團還就烏俄戰爭、兩岸關係、氣候變遷等關鍵國際議題進行交流。最後，李顯龍還強調，希望裴洛西能致力與中國建立「穩定」關係，因為穩定的美中關係對區域和平與安全極為重要。

外媒：裴洛西亞洲行第2站是大馬　明早抵吉隆坡「僅停留數小時」
將台灣列「非官方」行程　美前官員：裴洛西訪大馬後可能停留台灣
裴洛西20歲盛世美顏曝！白富美無懼中國　多次踩紅線是政壇小辣椒

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
獨／阿娘喂！加盟主違規佔騎樓開店　廖老大出面道歉
威力彩4.75億得主「捐出3500萬」！　北市府獲1千萬
快訊／裴洛西爆明天抵台　陸再警告「嚴重後果」
從鍵盤走進法庭　國民法官震撼全紀錄
談及台海！李顯龍會見裴洛西　談話內容曝
獨／廖老大飲料店擺騎樓　官方火速開鍘！退36萬取消授權

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

視障女花15年等到心愛導盲犬　訓練師竟把狗「忘在車上5hrs」熱死

「因為妳，空氣變差了」女遭上司、同事霸凌　鼻血狂噴崩潰辭職

他「看YouTube學整鼻」傷口裂開狂塗強力膠　悲劇下場曝光

新加坡估高達6成人口曾染新冠　沒有群體免疫！衛生部長曝原因

辣媽慘死床上！8個月大女嬰被迫伴屍2天　鄰居找鎖匠開門救命

東京連續13天新增破2萬！打100通電話找嘸醫院收治　翁重症亡

談及台海！李顯龍會見裴洛西　促「穩定美中關係」確保區域安全

裴洛西20歲盛世美顏曝！白富美無懼中國　多次踩紅線是政壇小辣椒

外媒：裴洛西亞洲行第2站是大馬　明早抵吉隆坡「僅停留數小時」

歐洲各國緊盯！裴洛西傳訪台　外交官警告：美中緊張恐失控

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

視障女花15年等到心愛導盲犬　訓練師竟把狗「忘在車上5hrs」熱死

「因為妳，空氣變差了」女遭上司、同事霸凌　鼻血狂噴崩潰辭職

他「看YouTube學整鼻」傷口裂開狂塗強力膠　悲劇下場曝光

新加坡估高達6成人口曾染新冠　沒有群體免疫！衛生部長曝原因

辣媽慘死床上！8個月大女嬰被迫伴屍2天　鄰居找鎖匠開門救命

東京連續13天新增破2萬！打100通電話找嘸醫院收治　翁重症亡

談及台海！李顯龍會見裴洛西　促「穩定美中關係」確保區域安全

裴洛西20歲盛世美顏曝！白富美無懼中國　多次踩紅線是政壇小辣椒

外媒：裴洛西亞洲行第2站是大馬　明早抵吉隆坡「僅停留數小時」

歐洲各國緊盯！裴洛西傳訪台　外交官警告：美中緊張恐失控

尤文門將因遲到1分53秒　被球隊開罰122萬還好有隊友平分

LE SSERAFIM前成員金佳覽返校遭霸凌！　「桌子被寫滿髒話」近況慘

最冷7月！高雄交易量月跌20％　鳳山靠它逆勢成長

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字超多」　大票家長：我家也有

獨／阿娘喂！加盟主遭爆違規佔騎樓開店　廖老大出面道歉

視障女花15年等到心愛導盲犬　訓練師竟把狗「忘在車上5hrs」熱死

房東退押金「硬要扣15元」名目曝！租屋妹傻眼：沒跟她要過

打造「建管興利廉能永續」　雲林縣府辦理破解圖利與便民論壇

稱職守門員！潮州警+金融機構行員合作半年成功攔詐7件

散步經過「玻璃門」惡霸犬一秒故障　堅定拉不走網笑：哪裡可報修

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

上班負責「吃糖果」年薪230萬元　5歲就能應徵

台女赴柬埔寨「行事曆」曝！　7天內遭多人性侵9次

快訊／疑似裴洛西專機！　今晨4點21分抵星

男主人回家目睹　比特犬在啃咬妻碎屍

裴洛西爆明抵台！　胡錫進：解放軍準備好了

男教授射殺女大生！　她坐車上遭開槍斃命

裴洛西出訪敏感時刻！雷根號悄入這國海域

影片曝！阿兵車硬闖鐵軌　下秒遭鳴笛火車撞飛

美前官員：裴洛西可能將台灣列非官方行程

裴洛西20歲美顏曝！白富美上位變身小辣椒

外媒：裴洛西明早抵吉隆坡　僅停留數小時

17歲少女洗完澡玩手機　陳屍充電器旁

命中注定！她翻男友相簿驚見離世媽媽

傳裴洛西「這天」訪台　將與蔡英文會面

更多熱門

相關新聞

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行已啟程，雖然行程表上並無提及台灣，但多家外媒仍猜測裴洛西可能訪台。對此，中國大陸外交部8月1日再度警告，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

傳裴洛西最快明晚抵台　前駐美代表處組長：會以低調方式進行

傳裴洛西最快明晚抵台　前駐美代表處組長：會以低調方式進行

外媒：裴洛西明早抵吉隆坡　僅停留數小時

外媒：裴洛西明早抵吉隆坡　僅停留數小時

25年首次美國現任議長訪台？　王定宇：大陸跳腳就知意義無比重大

25年首次美國現任議長訪台？　王定宇：大陸跳腳就知意義無比重大

裴洛西爆明抵台！　胡錫進：解放軍準備好了

裴洛西爆明抵台！　胡錫進：解放軍準備好了

關鍵字：

美國北美要聞裴洛西新加坡東南亞要聞李顯龍

讀者迴響

熱門新聞

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面