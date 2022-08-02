裴洛西今晚飛抵松山機場　北市超前部署：300警維安再機動調度

▲北市警局未接獲裴洛西抵台的通報，但預估派遣警力會達300人。（圖／翻攝推特「@JesseFFerguson」）

記者邱中岳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西在2日即將結束新加坡的巡訪，接著前往馬來西亞，但各界都在關注裴洛西班機動態，是否會到訪台灣，據悉，裴洛西一行人將在2日晚上10時20分許飛抵松山機場，透過松山指揮部的通道，前往信義區下榻君悅酒店，也有一說可能住在中山區的圓山飯店或是萬豪酒店。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲巡訪團，2日離開新加坡，班機動向也引起許多網友關注，但府院高層遲遲沒有下達指令，警政署、北市警局也完全不知道裴洛西目前動向，據悉，裴洛西可能從松山機場降落，從松指部的通道入境，最後前往下榻飯店。

裴洛西下榻飯店也引起許多人關注，目前傳出有信義區的君悅酒店、中山區的圓山飯店以及萬豪酒店，北市警力也不敢大意，目前也都先行運作，但警政署表示，目前尚未接獲通報，也沒編排勤務，如接獲通報也將由北市警局規劃運用警力。

北市警局也透露，目前雖然沒有接獲通報，但也主動安排警力部署，預計動員警力數，除了松指部入境後的車輛引導以及飯店內部維安、飯店周邊路口的路檢點警戒，預計北市動員警力數預估會達300人左右。但實際派遣人數也將視裴洛西抵台後的狀況，再進行微幅調整。