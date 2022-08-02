網傳廈門島內解放軍大規模集結！　馬路驚現整排「輪型裝甲砲車」

▲網傳廈門街頭驚現解放軍車。（圖／讀者提供）

記者蔡儀潔／北京報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將訪台之際，解放軍同時在南海、渤海舉行軍演，更警告「絕不會坐視不管」。今（2）早福建廈門傳出多張解放軍大規模集結照，包括車水馬龍的公路上有大批軍車，當中更包括輪型裝甲砲車。不過該消息並未被官方證實。

▲一整列的解放軍車。（圖／讀者提供）

有讀者匿名向《東森新媒體ETtoday》指出，今早在社交群組中看到，廈門島內有解放軍集結。畫面可見，海滄大橋上有一長列的軍車，上面還有解放軍士兵；港口邊上亦有大批軍車嚴陣以待。

該名讀者感嘆，「現場充滿煙硝味...擔心大有一觸即發之勢。」不過，此消息並未獲得官方證實。

實際上，裴洛西訪台的行程引發各界擔憂台海爆發衝突。今早廈門航空亦突然宣佈，受福建地區流量控制影響，廈航對8月2日部分航班進行調整。許多大陸網友都猜測廈航的航班調整並不單純，可能與台海緊張情勢有關聯。

同時，解放軍1日晚間也宣佈在南海等多個海域進行軍演，禁止船隻駛入相關區域。解放軍東部戰區更在微博上發出軍演的影片，強調「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！」

▼廈門解放軍集結的照片在大陸社交媒體引發熱議。（圖／讀者提供）