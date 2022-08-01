將台灣列「非官方」行程　美前官員：裴洛西訪大馬後可能停留台灣

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計1日、2日訪問新加坡，接著預計前往馬來西亞、日本與韓國等地，目前尚未鬆口是否訪問台灣。曾任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹認為，雖然裴洛西的官方行程未提及台灣，但仍可能以「非官方」形式訪問，「這是對北京關切的遷就，絕非投降。」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



現任新加坡國立大學院資深訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson）在推特表示，雖然正式行程中沒有提及台灣，但國會訪問團仍有可能以「非官方、非正式」的形式停留台灣，「這符合美方的一個中國原則，這也是對北京關切的遷就，絕非投降。」

A formal statement by ⁦@SpeakerPelosi⁩ about her Asia trip.



Taiwan is not mentioned, but that does not mean the CODEL is not stopping over in Taiwan on an unofficial basis, consistent with the US’ one China policy.



1st stop is reportedly Singapore. https://t.co/sj898rTZHe — Drew Thompson 唐安竹 (@TangAnZhu) July 31, 2022

唐安竹認為，裴洛西會在訪問馬來西亞後前往台灣，若是以非官方形式訪問，等同於沒有將台灣列於主權國家之內，北京當局能夠接受這樣的結果，對中美關係也是好的發展，表示雙方都有能力管理好雙邊關係。

唐安竹說，「沒有在官方行程中列出台灣，沒有給予台灣和其他四個主權國家相同的地位，也是替這次訪問保留了非官方的性質。」他也提到，解放軍仍會繼續發出警告訊號，可能不會是飛越中線或導彈演習，而是會派出大量軍機圍繞台灣的防空識別區。

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