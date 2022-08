將台灣列「非官方」行程　美前官員：裴洛西訪大馬後可能停留台灣

記者張方瑀/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)預計1日、2日訪問新加坡,接著預計前往馬來西亞、日本與韓國等地,目前尚未鬆口是否訪問台灣。曾任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹認為,雖然裴洛西的官方行程未提及台灣,但仍可能以「非官方」形式訪問,「這是對北京關切的遷就,絕非投降。」

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)



現任新加坡國立大學院資深訪問研究員的唐安竹(Drew Thompson)在推特表示,雖然正式行程中沒有提及台灣,但國會訪問團仍有可能以「非官方、非正式」的形式停留台灣,「這符合美方的一個中國原則,這也是對北京關切的遷就,絕非投降。」

A formal statement by ⁦@SpeakerPelosi⁩ about her Asia trip.



Taiwan is not mentioned, but that does not mean the CODEL is not stopping over in Taiwan on an unofficial basis, consistent with the US’ one China policy.



1st stop is reportedly Singapore. https://t.co/sj898rTZHe