報復裴洛西訪台！大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」

▲大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在今晚10點20分抵達松山機場，並且夜宿君悅酒店，預計明天下午離開台灣。大陸海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，經濟部已經證實傳言，國貿局、貿協大陸組今將向部長王美花報告，由農委會和經濟部共同評估可能造成的經濟損失，研擬對策。

經《東森新媒體ETtoday》詢問長期進口食品到大陸的業者，對方證實，昨（1）日下午收到大陸海關總署相關通知，確定從今（2日 ）起禁止任何貨品到大陸。至於是什麼原因也沒有說明。

該業者透露，這次「禁止」名單多達百家，包括維格餅家、郭元益等許多老字號台灣業者陸續被通知禁止出口，這消息對於台灣食品行業衝擊非常巨大。

大陸外交部發言人趙立堅一日下午在例行記者會上表示，如果裴洛西眾議長訪問台灣，中方必將採取堅決應對和有力的反制措施，捍衛自身的主權和領土完整。至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。

此外，大陸已在多地進行軍事演習，南海、渤海同步舉行軍演，大陸軍事專家宋忠平表示，此次南海演訓計畫和裴洛西意欲訪台而引發的近期緊張局勢不無關係，「解放軍所作的是全域作戰準備，因為一旦爆發突發事態，解放軍要做好局部衝突升級為全面對抗的準備，「這就包括台海、南海、東海甚至黃海、渤海全部海域。因此，作為各個守衛部隊，要為防衛自己下轄海疆做好準備。另外，通過實戰化的訓練，也可以將作戰力量提前部署至戰位，搶抓戰機。」