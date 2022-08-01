孩突想吃蒸蛋！超商加熱「驚見隱藏包裝」　網讚：連吃1個月

▲原PO買蒸蛋，拿到迷你隱藏杯。（圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

網搜小組／劉維榛報導

「太貼心了！」一名男網友驚呼，最近孩子想吃蒸蛋，於是在超商買了一碗，並要求店員幫忙加熱，結果拿到超迷你的「隱藏包裝」，讓他直呼很窩心。照片曝光後，不少網友也直呼「為了這個容器，我決定去小七買蒸蛋！」

一名男網友在臉書公開社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》表示，日前去小7超商，孩子突然想吃蒸蛋，原PO結完帳後請店員加熱，等了一會兒，意外拿到一個可愛的「隱藏版包裝」。

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照片可見，蒸蛋就裝在迷你版的紙杯裡，蓋子則是大家熟悉的咖啡塑膠蓋，原PO則大讚「太貼心了，因為這樣就不用怕會漏了！不曉得其他人是不是也這樣？」

文章曝光後，一票網友驚呼，「第一次看到」、「超可愛，咖啡杯縮小版」、「感覺以後會看到店員捏壽司」、「蒸蛋微波超會爆漿的，支持這樣的方式」、「以前店員是用關東煮那個盒子給我」、「我遇過想買～直接說不能加熱」、「為了這個容器，我決定去小七買蒸蛋」。

留言串中，許多網友直呼這迷你包裝已經好一陣子了，「我們也都這樣微波，每次微波完，店員的第一視角就是蒸蛋在盒子裡面，噗滋噗滋很療癒」、「想到前幾個月，吃了快一個月的蒸蛋，是這個可愛杯子沒錯哦」、「這SOP應該行之有年了，我在上班區域這裡的小七買蒸蛋都會是如此加熱裝盛哦」。

▼有網友吃了一個月的蒸蛋！（圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

