不是牛奶！日本人超衝擊「台灣這1物」貴3倍　內行破盲點

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

繼日本牛奶的「佛心價格」掀起熱議，昨日一名網友曬出截圖，表示陸續有日本人對台灣物價感到衝擊，更舉出4商品氣罵「XX娘！台灣東西到底在貴三X！」對此，許多鄉民早已見怪不怪，但也有內行破盲點，認為不能這樣比較。

這名網友在PTT發文怒喊，「已經不只一個日本人說台灣東西貴了。在日本，鮭魚飯糰只要53日圓（台幣12元）、甜筒冰淇淋78日圓（台幣17元）、嬰幼童衣服350日圓（台幣80元）；也有在台日人不敢相信，蛋竟比日本貴3倍。」

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▲在台日人相當衝擊。（圖／翻攝自PTT）

話題掀起熱議，其中超多人留「鬼島」二字，還有不少鄉民嘲諷道，「是國際跟不上台灣」、「請充值台灣價值」、「去跟你老闆說啊」、「內含台灣價值，不爽不要買」、「鬼島人消費能力數據有名的強」、「你可以搬去日本」、「經濟最好阿~物價當然也要跟著漲」、「喜迎上漲，勿當巨嬰」、「不然怎麼叫鬼島」、「不要太不滿」。

不過，也有網友點出關鍵，「拜託有點概念好嗎？兩國的價格短期內不只是僵固的，而且那反應的是否應於日本人薪資所定出來的價格。要比較不可以用狂貶後的日幣匯率來換算，你不管怎麼比都會發現台灣價格超貴，因為台幣現在對日幣很強勢阿！」

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