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迷你杯、雪糕都有！超商「哈根達斯買3送1、買10送10」只有2周

▲▼哈根達斯雪糕、迷你杯。（圖／業者提供）

▲全家哈根達斯雪糕、迷你杯下殺了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冰控們快來囤貨！為迎接炎炎夏日，全家驚喜祭出「哈根達斯迷你杯、雪糕」下殺優惠，限時2周爽全品項任選「買3送1」、「買10送10」小確幸，更驚喜推出集章活動，集滿10章可是能拿到超可愛摺疊購物車，先筆記再說。

▲▼哈根達斯雪糕、迷你杯。（圖／業者提供）

▲迷你杯全系列爽吃買3送1、買10送10。

全家於8月3日至8月16日限時14天祭出「哈根達斯迷你杯、雪糕全系列買3送1、買10送10」優惠，無論是想吃人氣淇淋巧酥、夏威夷果仁，還是草莓、巧克力等通通一次滿足；加碼推限定集章活動，單筆消費滿4件即可集1章，可獲哈根達斯品脫6折優惠券，集5章可領40元購物金，集10張則可拿到哈根達斯品牌摺疊購物車及80元購物金，購物車數量有限，喜歡要搶。

▲▼超商限時1天咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11限時1天爽喝精品美式、拿鐵買7送7。

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取每月1號也有「一起精品吧」限定優惠來了，今（1）日限時1天爽喝「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項買7送7」，限量各5萬組，限線上支付每位會員限購2組。

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