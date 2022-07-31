冷凍庫被關15分鐘　副店長冷回「不小心」還告狀！店員妹氣炸

▲店員妹最後是轉了緊急逃生鈕才脫困。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「難道不知道真的有可能出人命嗎？」一位超商店員妹日前和副店長發生不愉快，竟遭對方「關在冷凍庫」裡。她趕緊自救出來後便去對質，得到的解釋卻是「不小心的啦！」對方還很不耐煩，「跟妳道歉還不行嗎？」更傻眼的是，才剛結束這場驚魂，離店5分鐘就被老闆通知「不用來了」，讓店員妹超無奈。

這位店員妹30日在《●【爆料公社】●》貼文，說她某天上晚班的時候被客訴，惹得副店長很不高興，一整晚對她講話都極為不耐煩，這些她都覺得沒關係，認為確實是自己做錯、被客訴，「原本以為這事就這樣過去了。」

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下班後，店員妹一身短袖長褲進到只有4～7度的冷凍庫補貨，沒想到副店長進來過後，她想出去拿東西時，卻發現門打不開，「平常推門任何地方就會開了。」原PO試圖按平時的按鈕，門依然打不開，「這時候我已經在裡面待了有10～15分鐘了，已經有點太冷了，而在冰箱裡手機訊號又極差，幾乎無法傳遞訊息給人。」

在很冷的情況下試了很久，最後好不容易轉動緊急逃生鈕才把門打開，所以她出來後，立刻質問副店長，「你為什麼走出去後要把門關起來？」對方卻只回，「不小心的啦！習慣啦！」讓原PO一肚子火，「我在這裡上班這麼久，從來沒犯過這種事，你知不知道人關在裡面是會死掉的？」

▲老闆叫原PO「不要來了！」（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

爭執到最後，副店長就不耐煩了，「我不小心的，跟妳道歉還不行嗎？」然而，等到她下班要回家，才剛走5分鐘，就收到老闆訊息叫她「不用來了！」並斥責她跟副店長講話的態度很不好。店員妹就解釋事發經過，老闆的態度才比較和緩，請她再跟副店長好好溝通一下。

「但至今，我沒有聽到副店對上述那件事表達任何一點歉意，對我避而不見，訊息瘋狂挑我毛病，不斷地刁難我。」店員妹忍不住滿腔怒火，「怎麼會有一個成年人，因為跟員工有誤會起衝突，就把員工關在冷藏冰箱裡呢？難道不知道真的有可能出人命嗎？」

▲店員妹簡單解釋經過。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

貼文一出，不少人也認為，公私本就該要分明，就算兩人恩怨再深，這件事副店長確實該反省，「我覺得這個應該投訴，蓄意謀殺。冷藏庫真的會死人，不能這樣開玩笑」、「這很要不得，已經違反工安法則，雇主可能會吃上官司，故意鎖門的副店有刑事責任」、「其他是非不說，光是被關裡面差點送命這點，樓主就有理了」、「再怎麼樣也不能把人關在裡面啊！而且感覺就是故意的。」