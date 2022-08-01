「冰櫃開20秒」被超商店員罵　討拍文戰翻！一票也挺：沒錯啊

▲超商冰品琳瑯滿目。（示意圖／記者閔文昱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣超級熱，讓超商冰品區人氣滿滿。就有網友本來要買冰，不過開冰櫃挑了20秒左右，就被店員從後方制止，「要買快買，不買就關起來！」讓他瞬間心情很差，氣得直接走人，「開個冰櫃也不行，做什麼超商？」不過，貼文一出，底下馬上開噓，話題意外引發鍵盤戰。

這位網友在PTT的WomenTalk板上難過發文，「開冰櫃挑冰品被罵」，說他去超商買冰，開冰櫃挑的時候，店員突然從後面制止，「要買快買，不買就關起來！」他就愣了一下，「你說什麼？」對方則是笑著回，「就是說，叫你不要這樣（開著冰櫃）。」讓他心情很差，乾脆直接走人。

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貼文一出，不少人紛紛噓爆，「本來就應該看好再開門拿，被罵剛好」、「我都很自覺，除非要拿才開」、「是你開太久吧？別人也不想買融化的啊」、「反串你要說，一堆人想被噓爆都沒辦法，你贏」、「我連去超市買冷凍的食物都不敢打開大挑特挑，好像都是看上一個商品，打開冰箱拿出來關上，不喜歡再開別牌的一起拿出來比對。」

不過，原PO也在留言處反駁，「成分、營養標示那些怎麼先看？」外加有一些冰會被其他冰品壓住藏著，而且當時也才開了20秒左右。有網友就理解道，「沒開有時候看不到東西在哪裡啊！為什麼不能開」、「重點應該是開多久吧～開了30秒就被罵，我覺得就太誇張」、「我覺得你沒錯啊！下面的冰品要找看看什麼口味」、「我會想看熱量欸！我也是奧客了QQ！」

在一片鍵盤戰中，還有人緩頰，「超商冰實際有兩層，有時候上層的沒有，要把籃子整個拿起來，看下層有沒有。而且雖然每家店外面貼的品項表是一樣的，實際上卻不是，有些店就是會缺特定品項」、「可以開，但不能開太久，所以或許店員反應太過了，但你回文的態度真的不太好」、「建議超商在冰櫃上貼個成份表QR碼。」