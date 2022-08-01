只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」　可以寄杯、冷熱互換

▲全家限時1天爽喝中杯拿鐵買3送3。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控先囤！全家今（1）日驚喜祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，限量20萬組，提醒須透過APP隨買跨店取購買及使用指定電子支付才能享有小確幸；另，7-11至8月9日前也有蜂蜜拿鐵嚐鮮價只要59元、現萃茶水果系列飲品任選2杯99元等2大優惠。

全家今（1）日上午10時於APP隨買跨店取祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」，限量只有20萬組，每人限購1組，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，咖啡則須在11月30日前兌換完畢，咖啡控把握機會囤一波。

▲7-11全新蜂蜜拿鐵開喝。

另，7-11近日也推出全新「冰蜂蜜拿鐵」、「熱蜂蜜拿鐵」，嚴選「蜜蜂工坊」出產蜂蜜搭配香醇拿鐵，每一口都能喝到蜜香與奶香，至8月9日前只要用59元就能喝到；8月9日前還有現萃茶水果系列風味飲品「任選2杯99元」，品項包括香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶與一顆檸檬系列茶飲，限現萃茶指定門市販售。

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