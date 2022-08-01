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法國終結逾2年公衛緊急狀態　揮別疫情限制措施

▲▼法國終結公衛緊急狀態，揮別COVID-19疫情限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國走向正常生活。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電

法國國會激烈辯論後，宣布實施2年半的公衛緊急狀態於8月1日正式告終，政府不得再以疫情為由執行宵禁、封城與疫苗通行證等措施。儘管疫情未完全遠離，日常生活已然回歸。

國會在10多天的辯論與攻防後，於7月26日通過最新公衛法案，宣布8月1日法國民眾生活將展開新頁；檢視法案合憲性的憲法委員會（Conseil constitutionnel）在30日也批准了撤銷緊急狀態的新公衛法案。

過去兩年由於公衛緊急狀態的頒布，法國政府得以在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間採取宵禁、封城、健康通行證等非常措施。持續逾2年的前所未見疫情管理、政治辯論與朝野對立後，法國公衛緊急狀態正式落幕。

法媒指出，2019年底「不知名冠狀病毒」在中國擴散，2020年初COVID-19席捲全球，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3月中旬在電視演說中高呼「我們正在作戰」，隨即便下令封城。

2020年3月23日，國會通過緊急公衛法案，讓政府得以宣布「緊急醫療狀態」，並採取非常措施以保護人民免於公衛災難。

緊急狀態下，政府有權限制人民行動、工作、集會與抗議的自由，得以採取暫時措施向民間募集所需物資抗疫、暫時控制物價等，違者處以罰款，這也是馬克宏抗疫政策論述中經常提及的「不惜代價」。

緊急狀態起初只暫定一個月，但隨著疫情演進，特別時期長度也在多次的部長會議後依法一延再延，直到2年多後。

健康通行證尤其引起法國輿論的辯論。通行證政策下，唯有已接種疫苗者得以進入休閒場所、餐廳、咖啡廳、長程大眾運輸系統等，引發民眾長達數個月的反彈聲浪與示威活動。

共產黨、不屈法國（LFI）等左派政黨更批評措施扼殺自由。不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）指控，「政府可以不透過國會就限制或取消個人基本自由，好像在人民面前，審議、正反辯論已經成為遙不可及的奢侈」。

衛生部長布勞恩（Francois Braun）表示，國會甫通過的第13版本公衛法案除了宣布公衛緊急狀態於8月1日劃下句點外，也將「健康和疫苗通行證從法國民眾日常生活中正式抹去」。

然而數據顯示，疫情仍未真正遠離，因此新法案仍給予政府權力，依疫情發展控制邊境出入，例如在新型變異株出現後得以要求入境者提供COVID陰性證明。法案也延長2種疫情追蹤工具的使用效期，讓政府得以追蹤確診、接觸者，並集中管理檢測結果。

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